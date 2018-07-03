Гражданский брак приравняют к законному

Гражданский брак решили приравнять к законному

По мнению автора законопроекта, в последние 20-25 лет выросло количество незарегистрированных браков, которые не учитываются статистикой. По данным ВЦИОМ, 63 процента россиян считают, если мужчина и женщина проживают совместно, ведут общее хозяйство, то их можно считать мужем и женой, даже если они не заключили официальный брак.

Однако, когда дело доходит до рождения ребенка, здесь уже 59 процентов россиян уверены, что он должен появиться на свет в семье, которая скрепила свои отношения официальными узами брака. По мнению людей, это избавит ребенка от морального прессинга недоброжелателей.

К тому же официальный брак, по распространенному мнению, повышает ответственность родителей за воспитание ребенка и защищает детей в материальном плане. Когда же люди, проживающие вместе (сожители), не хотят идти в ЗАГС, им, по российским нормам, не принадлежит совместное имущество. И в случае расставания пары отец не будет выплачивать ребенку алименты. По мнению сенатора, это несправедливо.

Он приводит примеры зарубежных стран, где фактические брачные отношения приравнены к официальному браку. Соответственно, на лиц, участвующих в таких отношениях, распространяются все имущественные права и обязанности. Так, например, в Швеции фактическое супружество было признано еще 1987 году. В 1998 году в бельгийское законодательство введен институт сожительства, относящийся к разновидности гражданско-правового договора.

Во Франции в 1999 году в Гражданском кодексе появилась специальная статья "О договоре о совместной жизни и о сожительстве". Договор о совместной жизни является альтернативой браку и также подлежит государственной регистрации.

Социальный кодекс Германии устанавливает признаки фактических брачных отношений (совместное проживание более года, ведение совместного хозяйства и другое), предоставляющие право нуждающемуся фактическому супругу требовать содержания.

"Законодательное признание фактических брачных отношений, сложившихся в российском обществе, поможет решению проблем защиты материнства и детства, укрепит социальные основы общества", — считает сенатор Беляков. И предлагает закрепить правовой статус фактических брачных отношений в Семейном кодексе РФ.

Под такими отношениями сенатор предлагает понимать не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, а совместное проживание в течение пяти лет, когда люди ведут общее хозяйство. А также проживание совместно в течение двух лет, если пара родила общего ребенка или детей.

Законопроектом предусматривается, что имущество, нажитое людьми, состоящими в фактических брачных отношениях, является их совместной собственностью.