Россияне больше не экономят на таблетках

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Россияне перестают экономить на лекарствах, показал опрос 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: © РИА Новости / Денис Абрамов
Россияне начинают меньше экономить на лекарствах, они покупают необходимые им медикаменты, не обращая внимания на стоимость, следует из исследования "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости.
На протяжении нескольких лет "Ромир" фиксировал устойчивую тенденцию снижения расходов на приобретение лекарств. Аналитики объясняли этот процесс в первую очередь подорожанием медикаментов.
В июне 2018 года "Ромир" провел очередное исследование. "Почти половина населения России (49%) не экономит на лекарствах. С учётом того, что стоимость медикаментов не снижалась, результаты опроса могут прямо указывать на общий рост благосостояния", — полагают в компании. Число респондентов, заявивших, что не экономят на лекарствах и покупают медикаменты в тех объемах, в которых они необходимы, в 2015 году составляло 34%, в 2017 году 35%, а в 2018 их число возросло сразу на 14 п.п.
Число россиян, пытающихся в целях экономии заменить дорогие импортные лекарства на доступные отечественные аналоги, практически не изменилось по отношению к показателям 2017 года (18%), вернувшись на уровень 2015-го (17%), отмечается в исследовании.
"На этом фоне довольно резко снизилось число респондентов, которые покупают медикаментов больше, чем обычно. Положительно по этому вопросу высказались лишь 4%, хотя ещё в 2017-м году таких было 11%", — указывает "Ромир".
Число людей, которые заявили, что стараются покупать меньше лекарств, чтобы сэкономить, снизилось с 32% в 2017 году и 36% в 2015 году до 30% в 2018 году.
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