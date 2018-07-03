Россияне больше не экономят на таблетках

Россияне перестают экономить на лекарствах, показал опрос

Россияне начинают меньше экономить на лекарствах, они покупают необходимые им медикаменты, не обращая внимания на стоимость, следует из исследования "Ромир", имеющегося в распоряжении РИА Новости

На протяжении нескольких лет "Ромир" фиксировал устойчивую тенденцию снижения расходов на приобретение лекарств. Аналитики объясняли этот процесс в первую очередь подорожанием медикаментов.

В июне 2018 года "Ромир" провел очередное исследование. "Почти половина населения России (49%) не экономит на лекарствах. С учётом того, что стоимость медикаментов не снижалась, результаты опроса могут прямо указывать на общий рост благосостояния", — полагают в компании. Число респондентов, заявивших, что не экономят на лекарствах и покупают медикаменты в тех объемах, в которых они необходимы, в 2015 году составляло 34%, в 2017 году 35%, а в 2018 их число возросло сразу на 14 п.п.

Число россиян, пытающихся в целях экономии заменить дорогие импортные лекарства на доступные отечественные аналоги, практически не изменилось по отношению к показателям 2017 года (18%), вернувшись на уровень 2015-го (17%), отмечается в исследовании.

"На этом фоне довольно резко снизилось число респондентов, которые покупают медикаментов больше, чем обычно. Положительно по этому вопросу высказались лишь 4%, хотя ещё в 2017-м году таких было 11%", — указывает "Ромир".

Число людей, которые заявили, что стараются покупать меньше лекарств, чтобы сэкономить, снизилось с 32% в 2017 году и 36% в 2015 году до 30% в 2018 году.