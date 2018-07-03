Умер Андрей Можаев

Москве вечером 2 июля простились с прозаиком и публицистом, сценаристом, литературоведом, сыном писателя Бориса Можаева Андреем Можаевым, передает НСН Сообщается, что он скончался еще 29 июня от инсульта.

Андрей Можаев пришел в кино в 1979 году и был постановщиком декораций. В 1988 году окончил ВГИК (мастерская Л. Н. Нехорошева и Н. А. Фокиной-Кулиджановой) и остался на кафедре кинодраматургии для преподавания мастерства кинодраматурга и теории кинодраматургии, умер доцентом кафедры драматургии кино. С середины 1990-х также преподавал в Институте повышения квалификации работников кинематографии. В 2001-2002 годах — ответственный редактор кинокомпании "Андреевский флаг".

Лауреат нескольких Международных кинофестивалей. Автор сценариев картин "Булатный кузнец Вячеслав Басов", "Живут и работают на Амуре", "Наше военное детство", "Родовой камень" и др.