Молчанов прокомментировал смерть Кравченко

Молчанов прокомментировал смерть бывшего главы Гостелерадио СССР Кравченко‍

Советский и российский теле— и радиоведущий, журналист Владимир Молчанов в беседе с RT поделился воспоминаниями о бывшем руководителе Гостелерадио СССР Леониде Кравченко

«Леонид Петрович Кравченко — мой крёстный отец на телевидении. Благодаря ему я туда и попал уже в зрелом возрасте в 36 лет. Он моментально дал согласие на программу, которая потом стала называться «До и после полуночи». Он всё время делал мне такие авансы. Он потрясающе умел распознавать настоящих журналистов… хороших аналитиков и талантливых людей», — сказал Молчанов.

По его словам, Кравченко «никогда не опускался до каких-то интриг» и был очень честным.

«Я ему безумно благодарен. Да и не только я, потому что вся плеяда второй половины восьмидесятых и начала девяностых появилась благодаря Леониду Петровичу Кравченко. Это его безусловная заслуга. Вечная ему память», — рассказал он.

Ранее на 81-м году жизни скончался бывший глава Гостелерадио СССР, советский и российский журналист Леонид Кравченко.