Ещё
Молчанов прокомментировал смерть Кравченко
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молчанов прокомментировал смерть бывшего главы Гостелерадио СССР Кравченко‍ 

RT на русском 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Советский и российский теле— и радиоведущий, журналист Владимир Молчанов в беседе с RT поделился воспоминаниями о бывшем руководителе Гостелерадио СССР Леониде Кравченко.
«Леонид Петрович Кравченко — мой крёстный отец на телевидении. Благодаря ему я туда и попал уже в зрелом возрасте в 36 лет. Он моментально дал согласие на программу, которая потом стала называться «До и после полуночи». Он всё время делал мне такие авансы. Он потрясающе умел распознавать настоящих журналистов… хороших аналитиков и талантливых людей», — сказал Молчанов.
По его словам, Кравченко «никогда не опускался до каких-то интриг» и был очень честным.
«Я ему безумно благодарен. Да и не только я, потому что вся плеяда второй половины восьмидесятых и начала девяностых появилась благодаря Леониду Петровичу Кравченко. Это его безусловная заслуга. Вечная ему память», — рассказал он.
Ранее на 81-м году жизни скончался бывший глава Гостелерадио СССР, советский и российский журналист Леонид Кравченко.
RT на русском: последние новости
Как американская девочка 35 лет назад путешествовала по «империи зла» Умер писатель Валерий Ганичев Политолог объяснил, почему США выгодно не признавать Крым российским
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу197
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа92
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение