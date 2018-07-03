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Россиян атаковал НЛО
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Россиян атаковал НЛО 

Дни.ру 19 минут назад
Фото: pixabay.com
Жители Барнаула обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями летнего неба.
На небосводе появился оптический феномен — облако, напоминающее "летающую тарелку". "НЛО атакует", "Пришельцы" — предположили в комментариях к снимкам в паблике "Barnaul 22" пользователи "ВКонтакте". У других возникли ассоциации с извержением вулкана и "грибком" после ядерного взрыва.
соцсети
Однако большинство барнаульцев отнеслись к происходящему скептически, отметив, что это всего лишь замысловато образованные облака.
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