Россиян атаковал НЛО

Жители Барнаула обсуждают феномен над городом. В социальных сетях они поделились фотографиями летнего неба.

На небосводе появился оптический феномен — облако, напоминающее "летающую тарелку". "НЛО атакует", "Пришельцы" — предположили в комментариях к снимкам в паблике "Barnaul 22" пользователи "ВКонтакте". У других возникли ассоциации с извержением вулкана и "грибком" после ядерного взрыва.

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Однако большинство барнаульцев отнеслись к происходящему скептически, отметив, что это всего лишь замысловато образованные облака.