Ещё
Российские туристы побили рекорд в Анталье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские туристы побили рекорд в Анталье 

Деловая газета «Взгляд» 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Турецкий город-курорт Анталью с начала 2018 года посетили 1,9 млн россиян, это почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, пишет Hurriyet со ссылкой на местное управление культуры и туризма.
Отмечается, что туристический поток из России в Анталью составляет 40,1% от общего числа путешественников с начала 2018 года, передает «Интерфакс».
С начала 2018 года на курорт прибыли 1,9 млн россиян. Прирост по сравнению с прошлым голом составил 38,5%.
Также сообщается, что в июне при этом в Анталью из России прибыли почти 827 тыс. туристов, что на 28,5% больше, чем в июне 2017 года.
С января по июнь в Анталью прибыли 4,9 млн иностранных туристов, при этом число путешественников в июне этого года составило 2,1 млн человек, что на 33,5% больше, чем в июне 2017 года. Подчеркивается, что «это самый высокий показатель за июнь с 2014 года».
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, несмотря на то, что ослабление рубля с 58 до 62–63 к доллару в апреле привело к сопоставимому росту стоимости туристического продукта за рубеж, Турция верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому не желает снижать цены.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Умер писатель Валерий Ганичев Почему в России стали хуже относиться к Китаю В Минздраве назвали основные привычки долгожителей
Комментарии3  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу197
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили12
Россия предрекла обвал цен на нефть21
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа92
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение