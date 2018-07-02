Российские туристы побили рекорд в Анталье

Турецкий город-курорт Анталью с начала 2018 года посетили 1,9 млн россиян, это почти на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, пишет Hurriyet со ссылкой на местное управление культуры и туризма.

Отмечается, что туристический поток из России в Анталью составляет 40,1% от общего числа путешественников с начала 2018 года, передает «Интерфакс»

С начала 2018 года на курорт прибыли 1,9 млн россиян. Прирост по сравнению с прошлым голом составил 38,5%.

Также сообщается, что в июне при этом в Анталью из России прибыли почти 827 тыс. туристов, что на 28,5% больше, чем в июне 2017 года.

С января по июнь в Анталью прибыли 4,9 млн иностранных туристов, при этом число путешественников в июне этого года составило 2,1 млн человек, что на 33,5% больше, чем в июне 2017 года. Подчеркивается, что «это самый высокий показатель за июнь с 2014 года».