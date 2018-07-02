Молодые россияне поддержали электронные трудовые книжки

Минтруд: большинство молодых россиян поддерживает внедрение электронных трудовых книжек

РФ. Мнения россиян относительно замены традиционных трудовых книжек на электронные разделились примерно поровну, однако большинство молодых работников до 35 лет поддерживают внедрение цифровых трудовых книжек, сообщает в понедельник пресс-служба Минтруда

"Предпочтения работающего населения разделились поровну: 49% выступают за электронную версию трудовых книжек, 51% являются сторонниками традиционного формата. Среди молодых работников преобладает выбор в пользу цифрового формата данных — за него выступают 60% работников в возрасте до 35 лет", — цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.

Минтруд напоминает, что электронная трудовая книжка основана на имеющейся инфраструктуре и отчетности Пенсионного фонда России . Проект предусматривает дополнение информационной системы ПФР с 2020 года данными о трудовой деятельности гражданина — например, сведениями о приеме на работу, переводах, увольнениях работника, его образовании.

"В следующем году предусматривается переходный период, когда работодатели должны будут внести изменения в локальные нормативные акты, подготовить программно-технические средства для подготовки к передаче в ПФР информации в режиме онлайн и проинформировать работников о новых положениях Трудового кодекса", — цитирует пресс-служба слова Топилина.

При этом, по словам министра, срок ведения бумажных книжек не ограничивается, учитывая различия в характере трудовой деятельности, готовность работодателей и работников, их волеизъявление.

Электронный кадровый документооборот

В сообщении отмечается, что помимо законопроекта об электронной трудовой книжке Минтруд России ведет работу по формированию подходов и определению сроков для внедрения норм, дающих работодателю право ведения кадрового документооборота в электронном виде.

С апреля 2018 года проводится эксперимент по апробации механизма ведения кадровых документов в электронной форме. "Завершение эксперимента планируется в ноябре 2018 года. По его итогам будут подготовлены предложения и определены этапы внедрения соответствующих норм", — отмечается в сообщении.