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Молодые россияне поддержали электронные трудовые книжки
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Минтруд: большинство молодых россиян поддерживает внедрение электронных трудовых книжек 

ТАСС 2 июля 2018
Фото: ТАСС
Мнения россиян относительно замены традиционных трудовых книжек на электронные разделились примерно поровну, однако большинство молодых работников до 35 лет поддерживают внедрение цифровых трудовых книжек, сообщает в понедельник пресс-служба Минтруда РФ.
"Предпочтения работающего населения разделились поровну: 49% выступают за электронную версию трудовых книжек, 51% являются сторонниками традиционного формата. Среди молодых работников преобладает выбор в пользу цифрового формата данных — за него выступают 60% работников в возрасте до 35 лет", — цитирует пресс-служба слова главы Минтруда Максима Топилина.
Минтруд напоминает, что электронная трудовая книжка основана на имеющейся инфраструктуре и отчетности Пенсионного фонда России. Проект предусматривает дополнение информационной системы ПФР с 2020 года данными о трудовой деятельности гражданина — например, сведениями о приеме на работу, переводах, увольнениях работника, его образовании.
"В следующем году предусматривается переходный период, когда работодатели должны будут внести изменения в локальные нормативные акты, подготовить программно-технические средства для подготовки к передаче в ПФР информации в режиме онлайн и проинформировать работников о новых положениях Трудового кодекса", — цитирует пресс-служба слова Топилина.
При этом, по словам министра, срок ведения бумажных книжек не ограничивается, учитывая различия в характере трудовой деятельности, готовность работодателей и работников, их волеизъявление.

Электронный кадровый документооборот

В сообщении отмечается, что помимо законопроекта об электронной трудовой книжке Минтруд России ведет работу по формированию подходов и определению сроков для внедрения норм, дающих работодателю право ведения кадрового документооборота в электронном виде.
С апреля 2018 года проводится эксперимент по апробации механизма ведения кадровых документов в электронной форме. "Завершение эксперимента планируется в ноябре 2018 года. По его итогам будут подготовлены предложения и определены этапы внедрения соответствующих норм", — отмечается в сообщении.
Пресс-служба Минтруда напоминает, что в эксперименте принимают участие такие крупные компании как АО "Северсталь Менеджмент", ООО "Сибур", ПАО "Татнефть"им. В. Д. Шашина, ПАО "Мечел", ОАО "Российские железные дороги", ПАО "Автоваз" и др., представители банковского сектора — ПАО "Росбанк", АО "Альфа-банк", АО "Газпромбанк".
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