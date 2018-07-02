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В российском троллейбусе засняли борьбу «добра и зла»
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В российском троллейбусе засняли борьбу «добра и зла» 

Рамблер 2 июля 2018
Нижегородец заснял «противостояние добра и зла» в местном троллейбусе.
Пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей Боронин опубликовал видео, на котором два пассажира в течение по меньшей мере четырех минут поочередно открывают и закрывают окно, из которого, по мнению женщины, дует, что, по мнению мужчины, хорошо, так как на улице жарко.
По словам Боронина, на видео не попали еще пять минут, в течение которых продолжалось «противостояние добра и зла», как происходящее описал один из комментаторов. Закончилось же оно тем, что кондуктор пересадила женщину на место, где не было окна. Также очевидец рассказал, что в тот день температура в городе достигала +27 градусов.
«Да… Два дебила — это сила!» — отреагировал один из комментаторов видео.
По мнению всех остальных, женщина, которой дует в +27, является очевидным «злом», которое «найдется» в любом виде общественного транспорта.
Некоторые пользователи выразили уверенность, что женщина закрывает окно «из вредности», а также надежду, что она «согрелась». Другие удивились «выдержке» соперников, которые не произнесли ни единого матерного слова.
«Так он в итоге на ней женился или нет?» — поинтересовался один из комментаторов.
Комментарии3
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