В российском троллейбусе засняли борьбу «добра и зла»

Нижегородец заснял «противостояние добра и зла» в местном троллейбусе.

Пользователь соцсети «ВКонтакте» Алексей Боронин опубликовал видео, на котором два пассажира в течение по меньшей мере четырех минут поочередно открывают и закрывают окно, из которого, по мнению женщины, дует, что, по мнению мужчины, хорошо, так как на улице жарко.

По словам Боронина, на видео не попали еще пять минут, в течение которых продолжалось «противостояние добра и зла», как происходящее описал один из комментаторов. Закончилось же оно тем, что кондуктор пересадила женщину на место, где не было окна. Также очевидец рассказал, что в тот день температура в городе достигала +27 градусов.

«Да… Два дебила — это сила!» — отреагировал один из комментаторов видео.

По мнению всех остальных, женщина, которой дует в +27, является очевидным «злом», которое «найдется» в любом виде общественного транспорта.

Некоторые пользователи выразили уверенность, что женщина закрывает окно «из вредности», а также надежду, что она «согрелась». Другие удивились «выдержке» соперников, которые не произнесли ни единого матерного слова.