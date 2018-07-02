Митрополит Иларион: люди не стали менее суеверными

Митрополит Иларион: в век научного прогресса люди не стали менее суеверными

В "век научно-технического прогресса" люди не стали менее суеверными, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"То, что мы читали в Евангелиях о бесовском мире, который окружает человека, актуально и сегодня. И удивительным образом современные люди в век так называемого научно-технического прогресса вовсе не стали менее суеверными", — сказал митрополит Иларион в проповеди после Божественной литургии в столичном храме в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Архиерей признал, что, "может быть, люди стали менее верующими, более рациональными, но они не стали менее суеверными, иначе не печатались бы в газетах всякие гороскопы на целую полосу, не публиковались бы объявления о снятии порчи, а наши современники не обращались бы к этим шарлатанам и обманщикам".

"Люди бы прислушивались к голосу Церкви, берегли свое внутреннее бытие и не допускали бы туда бесов", — сказал митрополит.

По его словам, бесы могут действовать на человека через грехи, через дурные привычки, а также, например, "через всякого рода оккультизм": "если люди поддаются на соблазн пойти к какому-нибудь "целителю" или к экстрасенсу, или тому, кто говорит, что, мол, на тебе порча, но если будешь ко мне приходить, будешь денежки платить, то я с тебя ее сниму; или к "ведунье", которая сулит женщине вернуть мужа, если та будет ходить к ней, читать всякие заклинания".

"К сожалению, люди маловерные, суеверные поддаются на эти посулы, платят большие деньги, разоряются, разрушают собственную психику и, кроме того, через эти дела открывают доступ бесам в свою душу. А потом, когда бесы приходят и вселяются, люди не знают, как от них избавиться", — сказал Иларион.

Как отметил глава ОВЦС, борьба, которую Церковь ведет на протяжении веков с суевериями, с "ведьмами", "колдунами" и другими подобными явлениями, "направлена на спасение человеческой души, на то, чтобы защитить ее от вторжения демонской силы и не допустить внутрь легион демонов".