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Под Петербургом спасли новорожденного детеныша косули
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В центре реабилитации под Петербургом спасли новорожденного детеныша косули 

РИА Новости 2 июля 2018
Фото: РИА Новости
Найденного новорожденного детеныша косули выхаживают в центре реабилитации животных "Велес" под Санкт-Петербургом, сообщил РИА Новости руководитель центра Александр Федоров.
"Косуленка нашли люди в лесу в Выборгском районе Ленинградской области и передали нам. Он только-только родился, весит всего один килограмм 140 грамм. Это красивый, здоровый, хороший ребенок, идет к людям", — рассказал он.
Однако, по словам Федорова, детеныш пока даже не научился самостоятельно есть.
"Мы давно научились выхаживать только что родившихся животных. Главное, чтобы он справился", — отметил он.
Карантинный центр "Велес" расположен в деревне Рапполово Ленинградской области, принимает на лечение, реабилитацию и содержание различных животных, пресмыкающихся и птиц. Большинство животных попадают в центр искалеченными. Те, кто попал в центр здоровыми, в дальнейшем после выкармливания отпускаются в дикую природу.
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