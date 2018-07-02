В центре реабилитации под Петербургом спасли новорожденного детеныша косули

"Косуленка нашли люди в лесу в Выборгском районе Ленинградской области и передали нам. Он только-только родился, весит всего один килограмм 140 грамм. Это красивый, здоровый, хороший ребенок, идет к людям", — рассказал он.

Однако, по словам Федорова, детеныш пока даже не научился самостоятельно есть.

"Мы давно научились выхаживать только что родившихся животных. Главное, чтобы он справился", — отметил он.

Карантинный центр "Велес" расположен в деревне Рапполово Ленинградской области, принимает на лечение, реабилитацию и содержание различных животных, пресмыкающихся и птиц. Большинство животных попадают в центр искалеченными. Те, кто попал в центр здоровыми, в дальнейшем после выкармливания отпускаются в дикую природу.