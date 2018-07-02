В столице продлили «жёлтый» уровень опасности

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Желтый уровень погодной опасности сохранится в Москве 2 июля 

Москва24 2 июля 2018
Фото: ТАСС
В Москве и области сохраняется желтый уровень погодной опасности из-за дождей и сильного ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
В столице, по данным синоптиков, ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22-24 градусов.
МЧС уже предупредило жителей Московской области о сильном ветре, дожде и грозе, которые ожидаются 2 июля, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что сегодня днем в Москве ожидается облачная погода, кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер подует южный со скоростью 8 метров в секунду, при грозе — порывистый.
Как отмечалось, пик похолодания придется на среду. Температура не поднимется выше +20 градусов. При этом весь день будет пасмурно. В четверг же температура вернется к норме.
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