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Пока вы спали: В Севастополе пожалели Порошенко
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Пока вы спали: В Севастополе пожалели Порошенко 

Рамблер 1 час назад

В Севастополе пожалели Порошенко

«Вроде бы руководитель» Украины не способен трезво оценить ситуацию в Севастополе и свои возможности, обещая однажды поднять украинский флаг над городом. Об этом RT заявила председатель заксобрания Севастополя. По словам Екатерины Алтабаевой, Севастополь — российский город, а заявление Петра Порошенко вызывает жалость и сочувствие.

«Свобода» от России помогает странам бывшего СССР

«Свобода» стран бывшего СССР от России может помочь их экономикам, заявил Bloomberg стратег по развивающимся рынкам банка SEB. По мнению Пера Хаммарлунда, об этом свидетельствует уже то, что с начала 2018 года российский рубль показал наибольшее снижение среди валют постсоветских стран в связи с западными санкциями и монетарной политикой США. Однако, уверен экономист, чтобы воспользоваться «свободой» от России бывшим советским республикам необходимо еще и сменить режимы, избавиться от коррупции, либерализовать экономики и усилить госинституты.

Неэкологичным машинам запретят поворачивать

Накануне вступили в силу новые поправки в правила дорожного движения, сообщает «Коммерсант». Среди прочего новые ПДД запрещают транспортным средствам с экологическим классом, который ниже того, что будет указан на новом знаке, двигаться по определенным дорогам. Например, указание третьего класса под знаком «Поворот запрещен» не позволит совершить данный маневр машинам с классом двигателя «Евро-0», «Евро-1» и «Евро-2».

Шойгу показал себя с неожиданной стороны

Художественные работы министра обороны России Сергея Шойгу будут выставлены в музее, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства. Живопись, графика и резьба по дереву военного чиновника станут экспонатами выставки «Несокрушимая и легендарная», посвященной Красной Армии, которая уже сегодня откроется в Хакасском национальном краеведческом музее имени Кызласова.

Фанатов сборной не простят за опоздания

Опоздания на работу из-за победы сборной России над Испанией на чемпионате мира по футболу 2018 года нужно было согласовать с работодателем заранее, сообщили ТАСС в Роструде. По словам собеседника агентства, опоздания на работу из-за выхода России в четвертьфинал домашнего мундиаля будут «прощены» лишь в случае их предварительного согласования.
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