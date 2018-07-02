Ещё
Россиян научили правильно опаздывать на работу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Крымский мост "подарили" Украине
Крымский мост "подарили" Украине

Роструд рекомендует заранее уведомлять об опозданиях на работу из-за ЧМ-2018 

ТАСС 28 минут назад
Фото: ТАСС
Опоздание на работу в понедельник в связи с победой сборной России по футболу в матче со сборной Испании должно быть предварительно согласовано с руководством. Об этом ТАСС сообщили в Роструде.
"Необходимо предварительное согласование с работодателем", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос ТАСС, простят ли работодатели опоздания сотрудников.
В воскресенье российская сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании в серии пенальти.
Следующий матч для сборной РФ состоится 7 июля, соперником станет сборная Хорватии, обыгравшая датчан.
ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.
ТАСС: последние новости
Футбольные болельщики разных стран в Петербурге восхищены мастерством Игоря Акинфеева В Москве в субботу ожидается жара и грозовые дожди с градом Михаил Боярский забыл слова на сцене, когда узнал о победе России в матче с Испанией
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ракету Путина» испытают по-новому67
Крымский мост «подарили» Украине45
Пугачева задрала ногу: как звезды болели за Россию28
Порошенко назвал «искреннего друга» Украины140
Иностранцев «заманят» в российские санатории11
Видео
00:48
Захватчик заложника в Москве сделал первое заявление
Происшествия
00:58
Пассажиры выпрыгивали из окон горящего поезда на Украине
Происшествия Украина
00:23
Путин обратился к российской сборной
Политика
00:59
Киркоров устроил сыну грандиозный день рождения
Шоу-бизнес
02:31
Захарченко рассказал о донбасских «матрешках»
В мире
00:24
Британия нанесла удар по армии Сирии
Армия В мире
00:29
Появились подробности захвата заложников в Москве
Происшествия
01:39
На авиабазу Хмеймим совершена атака
Армия Войска
01:15
Порошенко пообещал поднять над Севастополем флаг Украины
В мире Политика
00:14
Атака на Хмеймим попала на видео
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение