Россиян научили правильно опаздывать на работу

Роструд рекомендует заранее уведомлять об опозданиях на работу из-за ЧМ-2018

Опоздание на работу в понедельник в связи с победой сборной России по футболу в матче со сборной Испании должно быть предварительно согласовано с руководством. Об этом ТАСС сообщили в Роструде.

"Необходимо предварительное согласование с работодателем", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос ТАСС, простят ли работодатели опоздания сотрудников.

В воскресенье российская сборная вышла в 1/4 финала чемпионата мира по футболу, обыграв сборную Испании в серии пенальти.

Следующий матч для сборной РФ состоится 7 июля, соперником станет сборная Хорватии , обыгравшая датчан.

ЧМ-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.