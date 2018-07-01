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Боярский забыл слова на сцене после триумфа России на ЧМ
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Михаил Боярский забыл слова на сцене, когда узнал о победе России в матче с Испанией 

ТАСС 1 июля 2018
Фото: РИА Новости
Народный артист РФ Михаил Боярский, один из самых известных российских футбольных болельщиков, признался ТАСС, что забыл слова на сцене, когда узнал о победе российской сборной в матче с испанской командой в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
"Я забыл текст на сцене. Спектакль начинался в семь часов, я пришел в театр в три, чтобы приготовиться, загримироваться и с пяти часов сидел смотрел матч — взял с собой телевизор, посмотрел первый, второй таймы даже чуть не до конца дополнительное время. И тут мне нужно было выходить на сцену, а жена взяла и брякнула: "Наши выиграли" — и у меня "белый лист". Зрители ничего не понимают: я онемел, мне нужно было говорить мою реплику, а я уже ничего не соображаю", — рассказал Боярский ТАСС после матча.
"Я был страшно расстроен, потому что не смог посмотреть самое интересное — пенальти. Такие стрессы, которые я испытал на сцене, наверное, схожи с игрой футболистов. Либо я на сцену больше не пойду, когда наши играют, либо не знаю, надо бросать профессию, становиться болельщиком профессиональным, потому что совместить театр и футбол невозможно", — отметил Боярский.
"Потом я взял себя в руки, доиграл первый акт, а в антракте посмотрел повтор серии пенальти", — добавил он.
В воскресенье сборная России обыграла команду Испании в серии послематчевых пенальти. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". Матч 1/4 финала при участии российской сборной пройдет в Сочи 7 июля. Она встретится с победителем встречи между командами Хорватии и Дании.
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