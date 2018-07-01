Любить по-шведски

В Швеции вступил в силу «Закон о согласии» на секс

Если спросить русского, что он думает о любовных отношениях в Швеции , то он тут же представит «шведскую семью» (свободную любовь и оргии) и «воинствующий феминизм»: забитых, запуганных шведов, которые боятся знакомиться, а также грустных шведок, которым никто не говорит комплиментов, не зовет на свидание и не помогает донести тяжелые сумки.

Принятый Риксдагом «Закон о согласии» обсуждали все наши центральные телеканалы. При том, что Швеция стала десятой страной в Европе, приравнявшей отсутствие согласия к изнасилованию, озабочены все были именно Швецией. Возможно, «шведская экономическая модель» так всех раздражает, что хочется лишний раз убедиться: все сгнило в Шведском королевстве.

В соцсетях долгое время циркулировал ролик Фрая и Лори, в котором мужчина и женщина встретились в присутствии юристов, чтобы заключить договор о предстоящем краткосрочном романе.

«Закон о согласии» в России представляется как-то так: швед и шведка, едва познакомившись, сразу спрашивают друг друга, будет ли у них секс, а перед тем, как раздеться, подписывают бумаги.

Конечно, в юридических определениях мало романтики. И когда очень приватные, чувственные понятия ложатся на официальную бумагу, получается кургузо и комично. Так в Швеции отныне запрещено заниматься сексом, «если человек четко не сказал: „Да“, или другим активным способом не показал, что он этого хочет». Появилось даже понятие «изнасилование по неосторожности» — если раньше мужчина мог сказать, что «немного недопонял, что женщина против» и этим мог избежать наказания, то теперь, чтобы не попасть под суд, ему все же стоит предпринять некоторые усилия и понять желание женщины.

И что теперь? Шведы перестанут спать друг с другом? Мужчины будут бояться женщин? Полицию завалят заявления от брошенных подруг, сводящих счёты с бойфрендами? На самом деле, главное достижение закона — это публичная дискуссия и закрепление норм поведения, которые в Швеции во многом уже и так существуют. Но полезно, чтобы мужчины почаще задумывались о том, что у женщин тоже могут быть свои соображения на этот счет. Все-таки веками у них вообще ничего не спрашивали, а о том, что они могут не только сами выбирать себе мужчин, но еще и, страшно сказать, получать удовольствие от секса, человечество узнало не так уж давно. Право на удовольствие в постели женщины завоевали в том числе и благодаря тому, что об этом начали говорить из каждого утюга.

Чтобы представить, как бывает там, где нет закона о согласии, можно вспомнить украинско-российский аналог #metoo, флешмоб #янебоюсьсказать, когда в соцсетях появились тысячи жутких историй о насилии. Приличная часть из них была о том, как близкие друзья или понравившиеся мужчины насиловали только потому, что не считали слово «нет» за отказ. Наши мужчины в общем-то вообще не утруждают себя спрашивать разрешения, например, прежде чем хлопнуть по заду или силой поцеловать.

А вот швед точно не станет щипать за грудь или отпускать скабрезные шуточки. По крайней мере, не спросив на это разрешения. И тут шведок не жалеть нужно, а завидовать им.

Мифы о запуганных шведских мужчинах часто появляются из-за их стеснительности. Шведы вообще такие. Пока не выпьют, конечно. Есть даже шутка: если швед подошел к вам в баре — значит, уже настолько пьян, что через секунду упадет без чувств. Но это не столько о феминизме, сколько о национальной особенности, впрочем, довольно милой.

Шведы немного замкнутые, застенчивые, к тому же очень ценят личное пространство (достаточно увидеть шведскую очередь, где люди стоят так далеко, что между ними поместится еще несколько человек) и часто не решаются на первый шаг. Если в Стокгольме мужчина откровенно разглядывает вас или оборачивается, сворачивая шею, не ошибетесь, если подумаете, что он — итальянец или поляк. Зато швед никогда не посчитает вас навязчивой, если вы скажете, что он вам нравится или первой пригласите его на свидание (главное, не забывать, что шведы не используют слово «нет», и ответ «это очень интересное предложение» может означать «да никогда в жизни»).

Швеция входит в пятерку стран по гендерному равенству. Поэтому, о ужас, в ресторане каждый платит за себя. Но и это не закон, мужчина запросто может заплатить за вас, если куда-то пригласил, как и друзья могут заплатить за друзей — тут просто не придается этому такого значения. Но нашими женщинами раздельный счет воспринимается как оскорбление.

Они как-то не задумываются о том, что равенство — это не когда женщины сами таскают тяжелые сумки (на самом деле в Швеции мужчина обязательно поможет вам поставить чемодан на полку или втащить велосипед по лестнице), а когда они зарабатывают наравне с мужчинами и не нуждаются в том, чтобы обменивать свою внешность на ужин.

Это такие очевидные вещи, как то, что трава зеленая, а небо голубое. Но для Швеции, а не для России.

Шведы жалуются, что русские женщины часто говорят им: я не такая, как ваши феменизированные шведки, я не гордая — готова стирать, убирать, готовить и вышивать крестиком. Но при этом требуют полного содержания и подарков — мол, настоящий мужчина так обязан себя вести. Но жители страны победившего гендерного равенства как-то не очень понимают эту странную теорию, в общем-то довольно унизительную для самих женщин. Зато очень уважают любой труд, поэтому и домашний (который на советских плакатах называли домашним рабством) считают обязанностью обоих партнеров.

Моя приятельница год назад переехала в Швецию, выйдя замуж за шведа, и муж ей сказал сразу: «Мне не нужна кухонная рабыня, мне нужна жена». Стирка, уборка, готовка во многом на нем, в конце концов, он же жил так до брака. Слава богу, современная бытовая техника позволяет делать это быстро и без усилий. В России это у многих вызывает недоумение — а зачем еще жена-то нужна? А вот первый муж подруги был русским. Вечером они оба возвращались уставшие с работы, но муж ложился на диван, а она стирала, гладила и готовила. Если ей и приходит в голову жалеть себя, то только при воспоминании о первом браке.

Вообще шведы очень удивляются, когда узнают, что именно русские считают «шведской семьей». Потому что семья здесь — очень важное понятие, в самом традиционном смысле этого слова. Не как в России, где с амвонов и телеэкранов бесконечно пропагандируются семейные ценности, но на деле треть семей — это одинокая женщина с ребенком, а каждую третью «счастливицу», у которой есть муж или партнер, регулярно избивают.

В Швеции бросается в глаза, что воспитанием детей, с самого их рождения, на равных занимаются оба родителя. Рождение ребенка для женщины здесь — не приговор, не конец карьеры и светской жизни. Ей не нужно выбирать, посвящать себя одному или другому.

Папа, который сидит с ребенком, пока мама работает, — обычное дело. Впрочем, мама может и не работать, а просто отдыхать, встречаться с подружками и посещать салоны красоты. И никто ее не станет укорять, что она плохая мать. Повсюду можно встретить мужчин с колясками, пап, трогательно заплетающих дочке косы или выбирающего с ней наряд в магазине, мужскую компанию на детской площадке, друзей с детьми в кафе, делящихся историями, какие обычно наши женщины публикуют в фейсбуке или на форумах для мамочек, или молодых отцов, меняющих грудничкам подгузники. Отпуск по уходу за ребенком тут можно разделить пополам, так что очень скоро перестаешь удивляться, услышав от мужчины: «В следующем месяце я ухожу в декрет». От этого рослые шведские красавчики вовсе не становятся менее мужественными, даже наоборот.

После развода воспитание детей также делится пополам, и они часто живут неделю у папы, неделю у мамы, или так, как договорятся родители и как всем будет удобно. Не то, что в России, когда мужчина уходит из семьи и заводит новую, выплачивая небольшие алименты, а женщина остается с детьми и тянет на себе весь груз по их воспитанию. Никто не назовет такую женщину «разведенкой с прицепом», так что и развод — не приговор и конец личной жизни. По сравнению с Россией быть женщиной в Швеции — намного проще и приятнее.

В России сейчас развернулась дикая дискуссия по поводу российских женщин и иностранных болельщиков. Перед чемпионатом наши политики призывали не рожать от иностранцев, а теперь наши мужчины пишут в тиражных медиа и соцсетях о распущенных «шлюхах», портящих генофонд и реноме страны. При этом если бы наши мужчины присмотрелись к себе хоть чуть-чуть критично, то узнали бы, что сравнение с иностранцами, в общем-то, не в их пользу. Возможно, вместо того, чтобы тратить нервы на переживания по поводу иностранных мужчин, им стоит воспользоваться случаем и научиться у них чему-нибудь хорошему. Особенно у шведов. В конце концов, мы уже однажды обращались к ним за помощью. Они люди вежливые и вряд ли откажут, если сказать им: «Женщин у нас много, а любить их не умеем. Научите».