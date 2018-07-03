Конюхов рассказал о самом важном путешествии

Федор Конюхов рассказал о подготовке к погружению в Марианскую впадину

Известный российский путешественник Федор Конюхов намерен за два-три года построить 20-тонный батискаф и погрузиться на дно Марианской впадины для исследования грунта. Об этом он рассказал в интервью RT.

Конюхов рассказал, что обращался за помощью к Владимиру Путину , чтобы он помог ускорить строительство аппарата.

"Нам необходимо ускорить строительство батискафа. Мы обращались с этим вопросом на наши предприятия. Наши специалисты, наши заводы хотят строить его пять-восемь лет, а мы хотим построить его за два-три года. И вот здесь нам нужно ускорить строительство. Такой и была просьба к Владимиру Владимировичу", — рассказал путешественник.

Что касается финансовой составляющей проекта, Конюхов заявил, что бюджетные средства в нем никак не задействованы.

"Это не бюджетные, а прежде всего, спонсорские деньги учёных — не только из нашей страны, но и из других стран, которые также заинтересованы в изучении глубинных впадин Мирового океана, — отметил Конюхов. — Если говорить о цене вопроса, то батискаф обойдётся в 12 миллионов долларов".

Российский путешественник считает, что его проект принесет науке больше знаний, чем грунт с Луны.

"Экспедиция имеет самое большое значение. У нас уже XXI век, а мы ещё ни одного кусочка камушка, ни грамма грунта не достали со дна Марианской впадины. У нас океаны изучены всего на 3%. С Луны привезли лунного грунта больше, чем из морских глубин. Возможно, мы сможем найти очень древних животных, гигантских медуз, например. Дай Бог, вы их увидите", — отметил путешественник.

Конюхов также рассказал, что в ходе экспедиции собирается установить рекорд по глубине погружения. По его словам, "предыдущие аппараты сели на плато на глубине 10 800 метров. В трещины на дне Марианской впадины не заходили. Мы рассчитываем зайти в трещины и всё-таки сесть на 11 025 метров. Таким образом, мы опустимся на 200 метров глубже — вот это рекорд".

Кроме того, путешественник заявил, что планирует провести в Марианской впадине около двух суток и пройти около 40 миль вдоль морского дна.