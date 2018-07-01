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В РПЦ отсоветовали россиянам создавать семьи с иноверцами
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В РПЦ отсоветовали россиянам создавать семьи с иноверцами 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Русская православная церковь не советует прихожанам выбирать спутника жизни из иной религиозной традиции. Об этом рассказал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
Рассуждая о возможных «детях мундиаля» после чемпионата мира по футболу, он отметил, что позиция церкви по этому вопросу «связана с горьким опытом многих пар, в которых возникают трения, противоречия, споры на религиозной почве. Все это усиливается, когда рождаются дети и надо принимать решение о том, в какой религиозной традиции их воспитывать», — сказал священнослужитель.
«Принадлежность обоих супругов к одной религиозной традиции — хоть и не гарантия успеха брачного союза, но совместная церковная жизнь, совместная молитва, участие в богослужении — все это сближает людей. А если жена идет в воскресенье в церковь, а у мужа в пятницу намаз, если у мужа в воскресенье выходной, а у жены в субботу шабат, то это будет создавать определенные, а иногда очень значительные трудности», — добавил митрополит.
В июне в Госдуме поспорили о сексе во время чемпионата мира по футболу. Председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева посоветовала женщинам не вступать в интимную связь с иностранцами, позднее глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев призвал россиян создавать «смешанные союзы» с болельщиками из других стран.
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