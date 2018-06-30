В Лондоне прошла массовая акция в поддержку службы здравоохранения

Тысячи британцев приняли участие в демонстрациях в поддержку Национальной службы здравоохранения (NHS), которой в этом году исполняется 70 лет, передает корреспондент РИА Новости

В марше по центру Лондона к врачам, медсестрам, студентам-медикам присоединились политики, активисты, деятели искусства и рядовые граждане, выступающие против сокращения финансирования NHS и ограничения прав европейцев, которое может сказаться на функционировании системы здравоохранения.

Транспаранты в руках собравшихся свидетельствовали о более широком характере проблем страны: "Нет политике экономии", "Мы рады мигрантам и беженцам", "Сокращайте военные расходы, а не расходы на социальную сферу", "Спасите NHS".

Джереми Корбин. Кульминацией акции протеста стал митинг на Парламентской площади, во время которого перед собравшимися выступил, в том числе, лидер Лейбористской партии