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В Вологде появилась кованая яблоня-копилка
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В Вологде появилась пятиметровая кованая яблоня-копилка 

Российская Газета 2 июля 2018
Фото: Пресс-служба администрации Вологды
Пятиметровая кованая яблоня-копилка установлена в Вологде на Кремлевской площади. Как сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник, благотворительный проект реализовали три мастера-кузнеца из Вологды и один — из Череповца.
Александр Чернов, Сергей Фоминский, Олег Конин и Алексей Никулин работали над проектом пять лет. В итоге, в качестве дерева выбрали яблоню с наливными плодами, которая символизирует семейные ценности. В стволе предусмотрено несколько отверстий для монет, которые падают в большую копилку. Как говорят сами авторы проекта, прежде чем опустить монету, надо загадать желание. А еще можно посидеть под кованым деревом, вокруг арт-объекта устроена скамейка.
Когда копилка накопится, ее откроют. А вот куда потратить собранные средства, решат жители Вологды в онлайн-опросе.
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