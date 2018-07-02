В Вологде появилась кованая яблоня-копилка

В Вологде появилась пятиметровая кованая яблоня-копилка

Пятиметровая кованая яблоня-копилка установлена в Вологде на Кремлевской площади. Как сообщили в пресс-службе администрации города в понедельник, благотворительный проект реализовали три мастера-кузнеца из Вологды и один — из Череповца

Александр Чернов , Сергей Фоминский, Олег Конин Алексей Никулин работали над проектом пять лет. В итоге, в качестве дерева выбрали яблоню с наливными плодами, которая символизирует семейные ценности. В стволе предусмотрено несколько отверстий для монет, которые падают в большую копилку. Как говорят сами авторы проекта, прежде чем опустить монету, надо загадать желание. А еще можно посидеть под кованым деревом, вокруг арт-объекта устроена скамейка.

Когда копилка накопится, ее откроют. А вот куда потратить собранные средства, решат жители Вологды в онлайн-опросе.