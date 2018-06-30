Минтранс задумался о «черных списках» пассажиров поездов

По его словам, такая мера — абсолютно оправдана. При этом министр подчеркнул, что к утверждению такого списка надо подходить аккуратно.

«Ограничения в перемещении по России — это очень жесткая мера, и железнодорожный транспорт в данном случае дает возможность тем, кто попал в «черные списки» авиадебоширов, хоть как-то перемещаться по стране. Поэтому надо подходить к этому взвешенно», — сказал Дитрих.

Министр также добавил, что ведомство совместно с РЖД хочет разработать меры, которые побуждали бы россиян вести себя адекватно и не нарушать права окружающих.

«Должны ли это быть «черные списки» или какие-то другие меры — мы обсуждаем сейчас. Они не должны нарушать права наших граждан, но одновременно оградить тех, на кого может повлиять поведение дебоширов», — заключил глава ведомства.