Минтранс задумался о «черных списках» пассажиров поездов 

Министерство транспорта РФ обсуждает с РЖД варианты введения «черных списков» пассажиров поездов, которые не соблюдают правила безопасности. Об этом сказал глава ведомства Евгений Дитрих, передает РИА «Новости».
По его словам, такая мера — абсолютно оправдана. При этом министр подчеркнул, что к утверждению такого списка надо подходить аккуратно.
«Ограничения в перемещении по России — это очень жесткая мера, и железнодорожный транспорт в данном случае дает возможность тем, кто попал в «черные списки» авиадебоширов, хоть как-то перемещаться по стране. Поэтому надо подходить к этому взвешенно», — сказал Дитрих.
Министр также добавил, что ведомство совместно с РЖД хочет разработать меры, которые побуждали бы россиян вести себя адекватно и не нарушать права окружающих.
«Должны ли это быть «черные списки» или какие-то другие меры — мы обсуждаем сейчас. Они не должны нарушать права наших граждан, но одновременно оградить тех, на кого может повлиять поведение дебоширов», — заключил глава ведомства.
С 4 июня российские авиакомпании получили право отказывать в перевозке пассажирам, внесенным в «черные списки». Пакет соответствующих законопроектов президент РФ Владимир Путин подписал в конце 2017 года.