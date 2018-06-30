Варламов оправдался за «униженные» города ЧМ 

Блогер Илья Варламов на своей странице в своем «Живом Журнале» извинился перед раскритикованным им ранее Екатеринбургом, где проходили матчи чемпионата мира по футболу.
«Приношу извинения всем жителям Екатеринбурга, которых могла задеть моя статья про подготовку города к Чемпионату. Теперь я понимаю недоумение городской администрации, которая решила, что это была заказуха», — написал блогер, отметив, что в этом «хорошем городе» «нормальное, в принципе, благоустройство».
«Сейчас смотрю назад, перечитываю свой пост, и стыдно, что я прицепился к плохому зонированию благоустройства вокруг стадиона. Был неправ», — написал он.
Журналист, фотограф, основатель фонда «Городские проекты» опубликовал пост под заголовком: «Приношу свои извинения». Он признался, что был не прав и сделал поверхностные выводы.
«Приношу извинения всем жителям Екатеринбурга, которых могла задеть моя статья про подготовку города к чемпионату. Теперь я понимаю недоумение городской администрации, которая решила, что это была заказуха», — написал Варламов.
Он добавил, что Екатеринбург — это «хороший город» с нормальным благоустройством.
Далее он извиняется перед жителями Волгограда.
«Меня смутили недостаточно взрослые деревья в парке напротив стадиона. Какая же это глупость… Зачем я вообще на это обратил внимание? В городе сделали крутейший парк с фонтаном, площадкой для воркаута, а я нашёл, к чему там придраться», — пишет блогер.
Далее следуют извинения перед жителями Калининграда.
В итоге выясняется, что все дело в том, что хуже Саранска автор ничего не видел и на этом фоне все остальные города кажутся ему практически безукоризненными.
«Вчера я был в Саранске. И понял, насколько сильно я заблуждался. После Саранска Екатеринбург кажется Нью-Йорком, Волгоград — Амстердамом, а Ростов — так это вообще Париж! Вчера я увидел, что сделали в Саранске к Чемпионату, и мне стало стыдно, что на этом фоне я вообще мог как-то критиковать другие города», — написал он.