Варламов оправдался за «униженные» города ЧМ

«Приношу извинения всем жителям Екатеринбурга, которых могла задеть моя статья про подготовку города к Чемпионату. Теперь я понимаю недоумение городской администрации, которая решила, что это была заказуха», — написал блогер, отметив, что в этом «хорошем городе» «нормальное, в принципе, благоустройство».

«Сейчас смотрю назад, перечитываю свой пост, и стыдно, что я прицепился к плохому зонированию благоустройства вокруг стадиона. Был неправ», — написал он.

Журналист, фотограф, основатель фонда «Городские проекты» опубликовал пост под заголовком: «Приношу свои извинения». Он признался, что был не прав и сделал поверхностные выводы.

«Приношу извинения всем жителям Екатеринбурга, которых могла задеть моя статья про подготовку города к чемпионату. Теперь я понимаю недоумение городской администрации, которая решила, что это была заказуха», — написал Варламов.

Он добавил, что Екатеринбург — это «хороший город» с нормальным благоустройством.

Далее он извиняется перед жителями Волгограда

«Меня смутили недостаточно взрослые деревья в парке напротив стадиона. Какая же это глупость… Зачем я вообще на это обратил внимание? В городе сделали крутейший парк с фонтаном, площадкой для воркаута, а я нашёл, к чему там придраться», — пишет блогер.

Далее следуют извинения перед жителями Калининграда

В итоге выясняется, что все дело в том, что хуже Саранска автор ничего не видел и на этом фоне все остальные города кажутся ему практически безукоризненными.