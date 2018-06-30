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Десять человек получили гранты «Молодой гвардии»
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Десять человек получили гранты «Молодой гвардии» 

ТАСС 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Десять человек стали победителями творческого грантового конкурса #ЖивуЛюблюГоржусь, который провела "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР). Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МГЕР.
"В Москве состоялся заключительный этап конкурса. На площадке ДК "Трехгорка" собрались молодогвардейцы — авторы 20 лучших проектов из разных регионов России", — сказали в пресс-службе.
"В результате защиты были определены 10 победителей, которые получили грантовую поддержку на развитие своих проектных инициатив и местных отделений", — пояснили в МГЕР, уточнив, что размер гранта составил от 50 до 200 тыс. рублей.
В пресс-службе добавили, что в общей сложности на конкурс было направлено более 1 тыс. работ со всей страны.
"Одним из главных приоритетов в деятельности "Молодой гвардии" остается региональная повестка. Мы планируем проводить конкурсы в поддержку местных отделений регулярно", — приводит пресс-служба слова председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова.
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