У офиса НТВ появился баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает»

Анархисты вывесили баннер с надписью « ФСБ пытает, НТВ покрывает» и зажгли файеры на заборе возле офиса телекомпании НТВ в Останкино в ночь на 30 июня, сообщается в группе «Чемпионат мира по пыткам 2018» во «ВКонтакте». Не известно, остался ли сейчас транспарант на месте.

В сообщении сказано, что действия активистов направлены против «уничтожения свободы и сохранения "статус кво" властьимущих». Организаторы акции уверены, что спецслужбы при поддержке федеральных телеканалов «творят беспредел», оправдывают пытки и подавляют любое проявление инакомыслия.