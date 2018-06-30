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У офиса НТВ появился баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает»
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У офиса НТВ появился баннер «ФСБ пытает, НТВ покрывает» 

Lenta.ru 30 июня 2018
Фото: «ВКонтакте»
Анархисты вывесили баннер с надписью «ФСБ пытает, НТВ покрывает» и зажгли файеры на заборе возле офиса телекомпании НТВ в Останкино в ночь на 30 июня, сообщается в группе «Чемпионат мира по пыткам 2018» во «ВКонтакте». Не известно, остался ли сейчас транспарант на месте.
В сообщении сказано, что действия активистов направлены против «уничтожения свободы и сохранения "статус кво" властьимущих». Организаторы акции уверены, что спецслужбы при поддержке федеральных телеканалов «творят беспредел», оправдывают пытки и подавляют любое проявление инакомыслия.
В марте челябинские анархисты вывесили транспарант с надписью «ФСБ — главный террорист!» на здании регионального управления ведомства. Задержанные по делу о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК) рассказали, что их пытали ради признаний. Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту пыток, но дело о хулиганстве было прекращено.
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