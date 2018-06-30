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Россиян предупредили об опасности на известном курорте
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Россиян предупредили о вспышке опасной болезни на популярном курорте 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Роспотребнадзор просит россиян при планировании поездок на Шри-Ланку учитывать информацию о вспышках лептоспироза.
Министерство здравоохранения Шри-Ланки в пресс-релизе от 10 июня официально объявило о резком росте с начала 2018 года случаев лептоспироза — число заболевших уже превысило 1520, следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора.
Отмечается, что статистика по заболеваемости инфекцией занижена, так как «лабораторная диагностика проводится не в полном объеме».
Пик заболеваемости приходится на период засухи. Заражению особенно подвержены рабочие на фермах крупного рогатого скота и работники на плантациях сахарного тростника.
Лептоспироз является инфекционной болезнью, которая поражает внутренние органы и центральную нервную систему. Передается через еду и воду, а также переносится клещами и домашними животными.
Ранее российских туристов предупредили о распространении ближневосточного острого респираторного синдрома в Абу-Даби.
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