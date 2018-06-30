Россиян предупредили об опасности на известном курорте

Россиян предупредили о вспышке опасной болезни на популярном курорте

Роспотребнадзор просит россиян при планировании поездок на Шри-Ланку учитывать информацию о вспышках лептоспироза.

Министерство здравоохранения Шри-Ланки в пресс-релизе от 10 июня официально объявило о резком росте с начала 2018 года случаев лептоспироза — число заболевших уже превысило 1520, следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что статистика по заболеваемости инфекцией занижена, так как «лабораторная диагностика проводится не в полном объеме».

Пик заболеваемости приходится на период засухи. Заражению особенно подвержены рабочие на фермах крупного рогатого скота и работники на плантациях сахарного тростника.

Лептоспироз является инфекционной болезнью, которая поражает внутренние органы и центральную нервную систему. Передается через еду и воду, а также переносится клещами и домашними животными.