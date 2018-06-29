Ещё
Учителей избавят от украинских грамот
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Министерстве просвещения прокомментировали инцидент с грамотами в школе на Урале 

RT на русском 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
В Министерстве просвещения России прокомментировали инцидент в Свердловской области, где выпускникам школы вручили грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины.
«Классный руководитель проявила инициативу, изготовила самостоятельно грамот­ы, подписала у директора школы, но по невнимательности использовала рамку, скачанную из сети Интернет, не обратив внимание на украинскую символику», — приводит ФАН сообщение.
В ведомстве отметили, что планируется запуск программы по созданию специальной электронной базы, которая будет содержать готовые образцы подобных бланков для удобства учителей и во избежание повторения таких инцидентов.
В феврале, как передавало URA.RU, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал инцидент в школе, где у ученицы якобы отобрали грамоту.
RT на русском: последние новости
Как американская девочка 35 лет назад путешествовала по «империи зла» Умер писатель Валерий Ганичев Политолог объяснил, почему США выгодно не признавать Крым российским
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу206
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили13
Россия предрекла обвал цен на нефть22
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа94
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение