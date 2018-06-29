Учителей избавят от украинских грамот

В Министерстве просвещения России прокомментировали инцидент в Свердловской области, где выпускникам школы вручили грамоты об окончании учебного заведения с гербом и флагом Украины.
«Классный руководитель проявила инициативу, изготовила самостоятельно грамоты, подписала у директора школы, но по невнимательности использовала рамку, скачанную из сети Интернет, не обратив внимание на украинскую символику», — приводит ФАН сообщение.
В ведомстве отметили, что планируется запуск программы по созданию специальной электронной базы, которая будет содержать готовые образцы подобных бланков для удобства учителей и во избежание повторения таких инцидентов.
В феврале, как передавало URA.RU, уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков прокомментировал инцидент в школе, где у ученицы якобы отобрали грамоту.