В Приморье тигр вышел на дорогу и удивил автолюбителя

Редкие кадры с амурским тигром удалось получить автолюбителю, проезжавшему вдоль границ национального парка "Земли леопарда", сообщает пресс-служба заповедника.

Видео снято на трассе Раздольное — Хасан у центральной части нацпарка. Дикий зверь пытался пересечь дорогу, увидел автомобиль и остановился у обочины. Хищник сначала наблюдал за человеком, который кричал ему из автомобиля, а затем скрылся в лесу. Автор видео снимал происходящее на камеру мобильного телефона, сопровождая процесс восторженными комментариями "красавчик!" и призывая животное "улыбнуться".

Благодаря этим кадрам сотрудникам "Земли леопарда" удалось определить особь, с человеком встретилась молодая самка под номером T 6F. Ранее она уже регистрировалась в нацпарке во время фотомониторинга.

По оценке специалистов, тигрица повела себя абсолютно адекватно, реагируя на человеческий голос и пытаясь осторожно скрыться из поля зрения.

"Автомобильные трассы пересекают весь ареал амурского тигра, в том числе и на "Земле леопарда", поэтому такие встречи возможны и благодаря современными технологиям люди все чаще регистрируют подобные случаи, — говорит Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда".

Она поясняет, что тигр — серьезный хищник, о выходе которого к дорогам и населенным пунктам следует немедленно сообщать специалистам. Это поможет оперативно решать и предотвращать возможные конфликтные ситуации.

В случае встречи с тигром у дороги для собственной безопасности людям не стоит выходить из машины, однако при этом важно показать свое присутствие. Этому могут помочь громкие сигналы и визуальный контакт с хищником.