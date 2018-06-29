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В Приморье тигр вышел на дорогу и удивил автолюбителя
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В Приморье тигр вышел на дорогу и удивил автолюбителя 

РИА Новости 29 июня 2018
Редкие кадры с амурским тигром удалось получить автолюбителю, проезжавшему вдоль границ национального парка "Земли леопарда", сообщает пресс-служба заповедника.
Видео снято на трассе Раздольное — Хасан у центральной части нацпарка. Дикий зверь пытался пересечь дорогу, увидел автомобиль и остановился у обочины. Хищник сначала наблюдал за человеком, который кричал ему из автомобиля, а затем скрылся в лесу. Автор видео снимал происходящее на камеру мобильного телефона, сопровождая процесс восторженными комментариями "красавчик!" и призывая животное "улыбнуться".
Благодаря этим кадрам сотрудникам "Земли леопарда" удалось определить особь, с человеком встретилась молодая самка под номером T 6F. Ранее она уже регистрировалась в нацпарке во время фотомониторинга.
По оценке специалистов, тигрица повела себя абсолютно адекватно, реагируя на человеческий голос и пытаясь осторожно скрыться из поля зрения.
"Автомобильные трассы пересекают весь ареал амурского тигра, в том числе и на "Земле леопарда", поэтому такие встречи возможны и благодаря современными технологиям люди все чаще регистрируют подобные случаи, — говорит Дина Матюхина, старший научный сотрудник ФГБУ "Земля леопарда".
Она поясняет, что тигр — серьезный хищник, о выходе которого к дорогам и населенным пунктам следует немедленно сообщать специалистам. Это поможет оперативно решать и предотвращать возможные конфликтные ситуации.
В случае встречи с тигром у дороги для собственной безопасности людям не стоит выходить из машины, однако при этом важно показать свое присутствие. Этому могут помочь громкие сигналы и визуальный контакт с хищником.
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