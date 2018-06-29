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Лебедев жестко осадил Чичваркина
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Лебедев жестко осадил Чичваркина 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дизайнер Артемий Лебедев обвинил во лжи проживающего в Лондоне бизнесмена Евгения Чичваркина.
«Я ответственно заявляю, что Чичваркин — *** (врун)», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.
Таким образом Лебедев отреагировал на интервью Чичваркина для Youtube-шоу StartUp Show. Во время интервью Чичваркин заявил, что Лебедев «кинул» его с сайтом для винного магазина, который бизнесмен открыл в Лондоне.
«К концу июня, в начале июля (2011 года) магазин был готов, а потом кинул Тема Лебедев с сайтом. Мы сделали абы как, открылись с каким-то. Потом, ну, взял деньги просто, не сделал», — сказал Чичваркин.
По версии Лебедева, его дизайн-студия выполнила свою часть работы «исключительно добросовестно и терпеливо» и «в двойном объеме», а сайт был запущен «абы как» из-за того, что Чичваркина подвели лондонские подрядчики.
«Чичваркин взял своего разработчика, который не справился с задачей и попытался нас сделать в этом виноватыми. С тех пор что-то произошло с Евгением. Он решил любой ценой мстить, и это вместо благодарности за наш самоотверженный труд. Он даже пошел на совсем идиотский шаг и опубликовал в эфире «Дождя» платежку на наш офшор», — заявил Лебедев.
Дизайнер назвал публикацию документов «запредельной подлостью» и предостерег всех партнеров Чичваркина от дальнейшей работы с ним. Сам бизнесмен пока не ответил на обвинения со стороны Артемия Лебедева.
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