Лебедев жестко осадил Чичваркина

«Я ответственно заявляю, что Чичваркин — *** (врун)», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.

Таким образом Лебедев отреагировал на интервью Чичваркина для Youtube-шоу StartUp Show. Во время интервью Чичваркин заявил, что Лебедев «кинул» его с сайтом для винного магазина, который бизнесмен открыл в Лондоне.

«К концу июня, в начале июля (2011 года) магазин был готов, а потом кинул Тема Лебедев с сайтом. Мы сделали абы как, открылись с каким-то. Потом, ну, взял деньги просто, не сделал», — сказал Чичваркин.

По версии Лебедева, его дизайн-студия выполнила свою часть работы «исключительно добросовестно и терпеливо» и «в двойном объеме», а сайт был запущен «абы как» из-за того, что Чичваркина подвели лондонские подрядчики.

«Чичваркин взял своего разработчика, который не справился с задачей и попытался нас сделать в этом виноватыми. С тех пор что-то произошло с Евгением. Он решил любой ценой мстить, и это вместо благодарности за наш самоотверженный труд. Он даже пошел на совсем идиотский шаг и опубликовал в эфире «Дождя» платежку на наш офшор», — заявил Лебедев.

Дизайнер назвал публикацию документов «запредельной подлостью» и предостерег всех партнеров Чичваркина от дальнейшей работы с ним. Сам бизнесмен пока не ответил на обвинения со стороны Артемия Лебедева.