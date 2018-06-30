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В Люберцах пройдёт парад молодожёнов
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В Люберцах 8 июля пройдёт парад молодожёнов 

Национальная Служба Новостей 30 июня 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Парад молодожёнов пройдёт в подмосковных Люберцах 8 июля. Мероприятие будет приурочено к Дню семьи, любви и верности. Парад состоится в парке «Наташинские пруды», об этом рассказали в администрации муниципалитета.
К участникам парада из Люберец могут присоединиться все желающие семейные пары из других городов России. Организаторы приготовили сюрприз: для всех представительниц прекрасной половины сделают бесплатный макияж и причёску. Парад пройдёт в сопровождении звуков оркестра. После окончания для семейных пар организуют фуршет и фотосессию, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня». Также в парке пройдут мастер-классы, праздничный концерт и лотерея.
Напомним, праздник Дня семьи, любви и верности проходит в России с 2008 года.
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