В Люберцах пройдёт парад молодожёнов

В Люберцах 8 июля пройдёт парад молодожёнов

Парад молодожёнов пройдёт в подмосковных Люберцах 8 июля. Мероприятие будет приурочено к Дню семьи, любви и верности. Парад состоится в парке «Наташинские пруды», об этом рассказали в администрации муниципалитета.

К участникам парада из Люберец могут присоединиться все желающие семейные пары из других городов России . Организаторы приготовили сюрприз: для всех представительниц прекрасной половины сделают бесплатный макияж и причёску. Парад пройдёт в сопровождении звуков оркестра. После окончания для семейных пар организуют фуршет и фотосессию, сообщает сайт « Подмосковье Сегодня». Также в парке пройдут мастер-классы, праздничный концерт и лотерея.

Напомним, праздник Дня семьи, любви и верности проходит в России с 2008 года.