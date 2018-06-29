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На Украине предсказали обрушение аэропорта Симферополя
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На Украине предсказали обрушение аэропорта Симферополя 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый терминал аэропорта Симферополя рухнет к зиме, уверены украинские пользователи соцсети Twitter.
По мнению одного из них, RoksolanaToday&Крым, крыша терминала уже протекает, а «хороший» снег и вовсе «не переживет».
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«Конструкция держится на нечестном слове», — убежден он.
Также пользователь, который, судя по информации в его профиле, живет в «украинском» Крыму, заметил, что плитка на пешеходных переходах рядом с новым терминалом симферопольской воздушной гавани «забухтела» и ее уже «переделывают» строители.
Украинские комментаторы записи поддержали высказанное в ней мнение, отметив, что асфальт «недолго проживет», так как «видно», что он положен «второпях».
«Что же вас так пучит?» — удивился один из россиян.
По его словам, даже то, в чем украинцы обвиняют Россию, будь это правдой, лучше «развала» Крыма, которым занималась Украина до 2014 года.
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