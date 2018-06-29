На Украине предсказали обрушение аэропорта Симферополя

Новый терминал аэропорта Симферополя рухнет к зиме, уверены украинские пользователи соцсети Twitter.

Симферополь

Не успели отгреметь фанфары по поводу открытия нового аэропорта, как уже опять начали переделывать. Плитка на пешеходных переходах вся "забухтела" вдобавок к протекающей крыше. pic.twitter.com/u3GSoRyPNl— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28 июня 2018 г.

По мнению одного из них, RoksolanaToday&Крым, крыша терминала уже протекает, а «хороший» снег и вовсе «не переживет».

«Конструкция держится на нечестном слове», — убежден он.

Также пользователь, который, судя по информации в его профиле, живет в «украинском» Крыму , заметил, что плитка на пешеходных переходах рядом с новым терминалом симферопольской воздушной гавани «забухтела» и ее уже «переделывают» строители.

Украинские комментаторы записи поддержали высказанное в ней мнение, отметив, что асфальт «недолго проживет», так как «видно», что он положен «второпях».

«Что же вас так пучит?» — удивился один из россиян.

По его словам, даже то, в чем украинцы обвиняют Россию, будь это правдой, лучше «развала» Крыма, которым занималась Украина до 2014 года.