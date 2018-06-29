Воспитатели встали на защиту челябинского интерната после обвинений в педофилии

Сотрудники Лазурненской школы-интерната для детей-сирот в Челябинской области , чьи воспитанники рассказали о сексуальном насилии, попросили региональную прокуратуру не лишать их работы и не закрывать учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

«В ходе приема принято 7 граждан по вопросам: о нарушениях жилищных прав; сокращения рабочих мест в связи с закрытием Лазурненской школы-интерната; нарушениях прав несовершеннолетнего ребёнка; обжалования приговора суда. Принято 4 заявления, в том числе одно из них коллективное», — отметили в прокуратуре.

Ранее воспитатели приюта обратились в полицию с иском о клевете. Рассказавшие об изнасилованиях мальчики утверждали, что к этому были причастны педагоги, но многочисленные проверки, в том числе на полиграфе, этого не подтвердили.

Приемные родители детей говорили, что после начала проверки информации о насилии их затерроризировали следователь и социальные службы. Следователи подозревали, что дети могли все придумать, хотя первая экспертиза этого не подтвердила.