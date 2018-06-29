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Воспитатели встали на защиту челябинского интерната
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Воспитатели встали на защиту челябинского интерната после обвинений в педофилии 

Lenta.ru 29 июня 2018
Фото: ura.news
Сотрудники Лазурненской школы-интерната для детей-сирот в Челябинской области, чьи воспитанники рассказали о сексуальном насилии, попросили региональную прокуратуру не лишать их работы и не закрывать учреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.
«В ходе приема принято 7 граждан по вопросам: о нарушениях жилищных прав; сокращения рабочих мест в связи с закрытием Лазурненской школы-интерната; нарушениях прав несовершеннолетнего ребёнка; обжалования приговора суда. Принято 4 заявления, в том числе одно из них коллективное», — отметили в прокуратуре.
Ранее воспитатели приюта обратились в полицию с иском о клевете. Рассказавшие об изнасилованиях мальчики утверждали, что к этому были причастны педагоги, но многочисленные проверки, в том числе на полиграфе, этого не подтвердили.
Приемные родители детей говорили, что после начала проверки информации о насилии их затерроризировали следователь и социальные службы. Следователи подозревали, что дети могли все придумать, хотя первая экспертиза этого не подтвердила.
Согласно решению властей, Лазурненская школа-интернат прекратит работу с 1 сентября по формальному поводу — проблемы с водоснабжением. Скандал вокруг учреждения разразился, когда несколько бывших воспитанников в возрасте от 10 до 14 лет рассказали о двух незнакомцах, которые периодически приходили в приют, платили деньги воспитателям и уводили детей на озеро, где давали им конфеты, сигареты и шампанское и насиловали. Один из мужчин, которого ребята называли «дядя Серега», арестован и находится в СИЗО.
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