У флиртующих с иностранцами россиянок появился защитник

«А с кем им тусить?»: автор хулиганских рассказов вступился за флиртующих с иностранными фанатами россиянок

Споры по поводу того, имеют ли российские девушки право флиртовать с иностранными болельщиками, никак не стихнут. В среду свое мнение высказал видеоблогер Юрий Дудь , который по пунктам объяснил российским мужчинам, почему они не котируются в глазах соотечественниц.

К дискуссии присоединился и автор лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» Александр Цыпкин . У себя в аккаунте писатель жестко раскритиковал мужчин, которые предъявляют претензии женщинам, которые общаются с зарубежными фанатами. Он отметил, то эти представители сильного пола окончательно и бесповоротно офигели.

«А с кем им тусить?! С нами?», — задал он риторический вопрос.

Далее он разобрал российских мужчин по косточкам, отметив, что 70% из них являются ленивыми, наглыми, жадными, агрессивными неудачниками, которые понятия не имеют, как правильно обращаться с дамами. 25% из них составляют зажравшиеся снобы, которые охренели от собственной значимости и тоже не имеющие понятия о том, как вести себя с дамами.

«И те, и другие отвратительно выглядят, бухают и не умеют быть счастливыми. 5% — нормальные», — написал Александр, самокритично добавив, что в эти пять процентов сам не входит.

При этом публицист высоко оценил россиянок, отметив, что они самые лучшие, красивые, умные и милосердные. Он отметил, что у них всего месяц нормальной жизни и жестко посоветовал критиканам отвязаться от девушек.

В качестве «утешения» он посоветовал мужчинам продолжать смотреть футбол, так как после окончания ЧМ-2018 девушки к ним вернутся — от безысходности.

«Парни, простите, но я ж прав…», — написал публицист.

Свой пост он сопроводил фото с матча между Нигерией и Аргентиной, на котором несколько нигерийцев пытаются выбить мяч у Месси. Александр сопроводил снимок ироничным комментарием, что так выглядит российская девушка, которой отечественные мужчины не дают спокойно жить.

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Публикация Цыпкина в Facebook набрала несколько тысяч комментариев. Среди принявших участие в дискуссии оказался и Максим Виторган