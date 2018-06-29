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У флиртующих с иностранцами россиянок появился защитник
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«А с кем им тусить?»: автор хулиганских рассказов вступился за флиртующих с иностранными фанатами россиянок 

Teleprogramma.pro 29 июня 2018
Фото: FACEBOOK
Споры по поводу того, имеют ли российские девушки право флиртовать с иностранными болельщиками, никак не стихнут. В среду свое мнение высказал видеоблогер Юрий Дудь, который по пунктам объяснил российским мужчинам, почему они не котируются в глазах соотечественниц.
К дискуссии присоединился и автор лирическо-хулиганских рассказов «Женщины непреклонного возраста» Александр Цыпкин. У себя в аккаунте писатель жестко раскритиковал мужчин, которые предъявляют претензии женщинам, которые общаются с зарубежными фанатами. Он отметил, то эти представители сильного пола окончательно и бесповоротно офигели.
«А с кем им тусить?! С нами?», — задал он риторический вопрос.
Далее он разобрал российских мужчин по косточкам, отметив, что 70% из них являются ленивыми, наглыми, жадными, агрессивными неудачниками, которые понятия не имеют, как правильно обращаться с дамами. 25% из них составляют зажравшиеся снобы, которые охренели от собственной значимости и тоже не имеющие понятия о том, как вести себя с дамами.
«И те, и другие отвратительно выглядят, бухают и не умеют быть счастливыми. 5% — нормальные», — написал Александр, самокритично добавив, что в эти пять процентов сам не входит.
При этом публицист высоко оценил россиянок, отметив, что они самые лучшие, красивые, умные и милосердные. Он отметил, что у них всего месяц нормальной жизни и жестко посоветовал критиканам отвязаться от девушек.
В качестве «утешения» он посоветовал мужчинам продолжать смотреть футбол, так как после окончания ЧМ-2018 девушки к ним вернутся — от безысходности.
«Парни, простите, но я ж прав…», — написал публицист.
Свой пост он сопроводил фото с матча между Нигерией и Аргентиной, на котором несколько нигерийцев пытаются выбить мяч у Месси. Александр сопроводил снимок ироничным комментарием, что так выглядит российская девушка, которой отечественные мужчины не дают спокойно жить.
FACEBOOK
Публикация Цыпкина в Facebook набрала несколько тысяч комментариев. Среди принявших участие в дискуссии оказался и Максим Виторган.
«Надо вводить квотирование и пошлины, дабы отечественный производитель был конкурентоспособен», — пошутил актер.
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