Ещё
У дочери шефа СС нашли стаж в немецкой разведке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У дочери шефа СС нашли стаж в немецкой разведке 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: David Cairns / REX / Shutterstock
Гудрун Бурвитц, старшая дочь рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, в 1960-х в течение нескольких лет работала в структурах Федеральной разведывательной службы Германии (БНД). Информацию об этом подтвердили представители самой спецслужбы, сообщает Bild.
Глава комиссии по изучению истории БНД Бодо Хекельхаммер заявил, что Бурвитц работала в организации под вымышленным именем. Она занимала должность секретаря в штаб-квартире БНД в баварской коммуне Пуллах, уточняет Focus. Руководителем ведомства в то время был де-факто его основатель, генерал вермахта Рейнхард Гелен, занимавшийся армейской разведкой и сдавшийся американцам после капитуляции Германии.
Хекельхаммер отметил, что окончание работы Бурвитц в спецслужбе совпадает с тем периодом, когда в БНД начали переосмысливать отношение к выходцам из нацистских структур.
Женщина умерла в мае этого года в Мюнхене. Ей было 88 лет. В браке с писателем-неонацистом Вульфом-Дитером Бурвитцем родила двоих детей.
Бурвитц никогда не отрекалась от взглядов своего отца Генриха Гиммлера, который известен как один из главных организаторов холокоста. Она всячески пыталась оправдать его преступления, а после Второй мировой активно помогала бывшим нацистам. Помимо этого Бурвитц более 40 лет была членом организации «Викингюгенд», созданной по подобию гитлерюгенда. В период правления Адольфа Гитлера Гудрун регулярно сопровождала отца в его поездках и была известна как «нацистская принцесса» (нем. Nazi-Prinzessin).
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США дали Германии гарантии по «Северному потоку-2»104
Названа средняя зарплата москвичей223
Сын светской львицы угодил в скандал с «нищебродами»76
Националисты с Украины «присвоили» земли России198
Москвичам запретили чествовать мертвецов у мавзолея23
Видео
01:48
В Кремле прокомментировали «тайную сделку» Путина и Трампа
Политика США
00:46
Москва отреагировала на продление санкций ЕС
Политика
03:32
Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками»
Общество
05:46
ЕС принял решение по антироссийским санкциям
В мире Европа
00:23
Опубликовано видео похищения дочери звезды «Голоса»
Шоу-бизнес
01:41
Названа средняя зарплата москвичей
Личный счет Новости Москвы
16:32
Названы плюсы от повышения НДС
Экономика
06:12
Блогер поиздевался над китайцами и опозорился
Общество
08:48
Стрелок в США целенаправленно напал на редакцию
Происшествия Другое
08:25
Пенсионная реформа окажется последней в истории
Личный счет Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение