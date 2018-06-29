Одержимая духами кукла попала на видео

Подозрительно активная кукла попала на видео в Шотландии. В благотворительном магазине сотрудники установили камеру, и снятое видео слегка напугало их. Судя по кадрам, в одной из кукол живут духи. Как пояснил один из работников, недавно он получил коробку с игрушками, где была тряпичная кукла. Мужчина достал игрушку и вышел из помещения, чтобы позвать коллег. В момент, когда он уходил, руки куклы были на коленях. Однако при возвращении он обратил внимание, что руки опустились и теперь свешиваются по бокам. Тогда работник снова положил руки игрушки на колени и сделал фото. Спустя десять минут он увидел, что руки вновь опустились и находятся по бокам. Мужчина предполагает, что в этой страной игрушке скрыто зло: все, кто к ней прикасался, позже начинали чувствовать дурноту. Чтобы проверить, действительно ли с куклой что-то неладно, работники сняли её на видео. Игрушка действительно двигала рукой, а камера в какой-то момент по непонятной причине упала.