Пока вы спали: Цены на бензин будут снижать «руками» 

ЕС «быстро» договорился о санкциях против РФ
Европейский союз продлит санкции против России на полгода. Такое решение, как сообщает РИА Новости, на саммите в Брюсселе приняли лидеры стран ЕС. По информации агентства, участники саммита выслушали короткие выступления президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель о воплощении в жизнь минских договоренностей и быстро пришли к согласию по вопросу о продлении мер.
Муж и дети раненой украинки прибыли в Россию
Мужа и детей новоиспеченной россиянки Ирины Баракат доставили в Санкт-Петербург из Сирии на самолете Ту-134 Министерства обороны РФ, сообщает «Красная звезда». Уроженка Украины Баракат долгое время жила в Сирии с мужем, местным фармацевтом, где во время гражданской войны потеряла ногу. Посольство Украины не смогло помочь раненой соотечественнице, в связи с чем она была доставлена на лечение в Россию. Во время «Прямой линии» Владимира Путина украинка попросила президента РФ предоставить ей гражданство. Ее просьба была удовлетворена.
Русский С-400 обеспокоил американцев
Военные США обеспокоены зенитным ракетным комплексом России С-400 и намерены предпринять меры в связи с этим. Об этом, как сообщает Military, заявил глава боевого авиакомандования ВВС США Джеймс Холмс. По словам генерала, военных беспокоит возросшая дальнобойность С-400, которая сокращает возможный радиус полетов истребителей четвертого поколения. В связи с этим Соединенные Штаты намерены объединить усилия сухопутных войск и Военно-воздушных сил, а также системы большого радиуса действия.
Цены на бензин будут снижать «руками»
Нефтяные компании могут обязать снижать розничные цены на топливо, если его стоимость падает на бирже, сообщает «Коммерсант». Накануне с такой инициативой выступил замглавы Федеральной антимонопольной службы Анатолий Голомолзин. Издание отмечает, что таким образом чиновники намерены усилить «ручное» регулирование российского рынка топлива. По словам Голомолзина, при падении биржевых котировок цена топлива на АЗС уменьшается не так быстро, как растет при их повышении.
Когда появится русский аналог турбин Siemens
Российский аналог иностранных газовых турбин большой мощности может быть создан в течение трех-пяти лет, сообщил РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, России необходимы подобные турбины, которые сейчас в стране не производятся, «чтобы никого не спрашивать», когда их нужно будет поставить, например, в Крым. Министр намекнул на спор с немецким концерном Siemens, поставка турбин которого в санкционный Крым привела к судебному спору.