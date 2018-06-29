Милонов поприветствовал празднование Дня мертвых

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов поддержал празднование «Дня мертвых» на Красной площади. Об этом он сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Я думаю, что если это согласовано, это обсудили с мэрией Москвы. Я приветствую это, поскольку это показывает многообразие мировой культуры. Если делать все в приличном виде — почему бы нет? Поверьте, лучше праздник с какими-то там «каракасами-бамбасами» и «сомбрерами», чем праздник с «баклажкой» крепкого пива и чипсами», — заявил В. Милонов.
При этом он отметил, что место проведения праздника нисколько его не удивляет. «У нас на Красной площади один сплошной нерациональный праздник. Смесь язычества с неоязычеством, с египетскими верованиями, у нас там Ленин лежит. Совершенно нерациональная традиция, антироссийская вещь», — отметил В. Милонов.
Как сообщалось ранее, Дом мексиканских болельщиков проводит «День мертвых» в пятницу, 29 июня. Стартует праздник в 14:00 в Гостином дворе. Участники карнавала пройдут до Красной площади и храма Василия Блаженного.
Ранее председатель центрального комитета партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин выступил против проведения данного праздника на Красной площади и предложил другие места проведения, например «Лужники».