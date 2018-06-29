В. Милонов поприветствовал празднование «Дня мертвых» на Красной площади

«Я думаю, что если это согласовано, это обсудили с мэрией Москвы. Я приветствую это, поскольку это показывает многообразие мировой культуры. Если делать все в приличном виде — почему бы нет? Поверьте, лучше праздник с какими-то там «каракасами-бамбасами» и «сомбрерами», чем праздник с «баклажкой» крепкого пива и чипсами», — заявил В. Милонов.

При этом он отметил, что место проведения праздника нисколько его не удивляет. «У нас на Красной площади один сплошной нерациональный праздник. Смесь язычества с неоязычеством, с египетскими верованиями, у нас там Ленин лежит. Совершенно нерациональная традиция, антироссийская вещь», — отметил В. Милонов.

Как сообщалось ранее, Дом мексиканских болельщиков проводит «День мертвых» в пятницу, 29 июня. Стартует праздник в 14:00 в Гостином дворе. Участники карнавала пройдут до Красной площади и храма Василия Блаженного.