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Что изменится с 1 июля: рост тарифов, отмена обедов
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Что изменится с 1 июля: рост тарифов, отмена обедов 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: РИА Новости
«Московский комсомолец» рассказал, какие изменения ждут россиян с 1 июля 2018 года. Нововведения затронут курильщиков и сотрудников российских компаний.
Так, с 1 июля на десять процентов вырастет акцизный сбор на табачную продукцию. Сейчас средняя стоимость пачки сигарет равна примерно 93 рублям. По прогнозам экспертов, в итоге в 2018 году пачка подорожает в среднем до ста рублей.
Также в июле будет введен новый порядок оплаты сверхурочных и переработок. По новым правилам, сотрудник, работавший в праздничные и выходные дни, получит оплату по фактически отработанным часам в двойном размере. В то же время эти правила лишат обеденных перерывов сотрудников, которые работают четыре часа в день и меньше.
Кроме того, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4,1 процента. По данным «МК», самый серьезный рост тарифов ждет Санкт-Петербург и Якутию (шесть процентов), а в Новосибирской области и Дагестане коммуналка подорожает всего на три процента.
С 1 июля изменятся и правила налогообложения операций по пластиковым картам. По данным «МК», россияне опасались, что налоговики будут автоматически взимать налоги со всех переводов от четырех тысяч рублей. Однако в налоговой службе заверили, что изменения затронут только «счета в драгоценных металлах».
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