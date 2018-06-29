Что изменится с 1 июля: рост тарифов, отмена обедов

Московский комсомолец » рассказал, какие изменения ждут россиян с 1 июля 2018 года. Нововведения затронут курильщиков и сотрудников российских компаний.

Так, с 1 июля на десять процентов вырастет акцизный сбор на табачную продукцию. Сейчас средняя стоимость пачки сигарет равна примерно 93 рублям. По прогнозам экспертов, в итоге в 2018 году пачка подорожает в среднем до ста рублей.

Также в июле будет введен новый порядок оплаты сверхурочных и переработок. По новым правилам, сотрудник, работавший в праздничные и выходные дни, получит оплату по фактически отработанным часам в двойном размере. В то же время эти правила лишат обеденных перерывов сотрудников, которые работают четыре часа в день и меньше.

Кроме того, с 1 июля тарифы ЖКХ вырастут в среднем на 4,1 процента. По данным «МК», самый серьезный рост тарифов ждет Санкт-Петербург Якутию (шесть процентов), а в Новосибирской области Дагестане коммуналка подорожает всего на три процента.