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Выпускникам в РФ вручили грамоты с украинским флагом
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Российским школьникам все чаще выдают «украинские грамоты» 

Рамблер 29 июня 2018
Фото: Znak.com
Выпускникам 11-го класса школы №22 в Серове вручили грамоты с гербом и флагом Украины, пишет Znak.com.
В учебном заведении заявили, что грамоты с украинским трезубцем получили только ученики 11 «А» класса по ошибке их классного руководителя.
«Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамку грамоты скачали из интернета. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная», — объяснило руководство школы и пообещало, что учитель получит дисциплинарное взыскание.
Ранее точно такую же грамоту получили одиннадцатиклассники из Уссурийска.
Комментарии1  Ещё 22 источника 
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