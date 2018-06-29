Выпускникам в РФ вручили грамоты с украинским флагом

Российским школьникам все чаще выдают «украинские грамоты»

Выпускникам 11-го класса школы №22 в Серове вручили грамоты с гербом и флагом Украины , пишет Znak.com.

В учебном заведении заявили, что грамоты с украинским трезубцем получили только ученики 11 «А» класса по ошибке их классного руководителя.

«Просто просмотрели. Конечно, никто не хотел этого делать специально. Рамку грамоты скачали из интернета. Никто не обратил внимания — ну, ленточка цветная», — объяснило руководство школы и пообещало, что учитель получит дисциплинарное взыскание.