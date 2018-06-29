Ещё
Россиян предупредили о гепатите A в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита A в США 

RT на русском 29 июня 2018
Фото: globallookpress.com
Роспотребнадзор выступил с предупреждением о вспышке гепатита А в США и призвал россиян учитывать данную информацию при планировании поездок. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Всего сообщается о 79-ти подтверждённых случаях заболевания, из которых в 58-ми пострадавшим потребовалась госпитализация», — отмечается в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в настоящее время производится поставка вакцин в поражённые районы, начата прививочная кампания.
Ранее Роспотребнадзор проинформировал о вспышке сальмонеллёза в 31 штате США, передавало ФАН.
RT на русском: последние новости
Как американская девочка 35 лет назад путешествовала по «империи зла» Умер писатель Валерий Ганичев Политолог объяснил, почему США выгодно не признавать Крым российским
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посидим дома: почему россияне не едут за границу212
Эвакуацию детей из тайской пещеры остановили14
Россия предрекла обвал цен на нефть26
Суд поставил точку в деле Ксенофонтовой10
Никаких «посмотрим»: Волкер пояснил слова Трампа96
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Европа
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:46
Многоэтажка загорелась в Ростове‐на‐Дону
Происшествия Пожары
00:39
Крупный пожар произошел в Красноярске
Пожары Происшествия
01:19
Россиянам дали надежду по Крыму
Общество В мире
01:39
«Я бомж». У Шуры забрали квартиру
Шоу-бизнес
00:53
Планы Мэй разгневали британское министерство
Европа В мире
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
00:44
Крым заставил Меркель «взяться за вилы»
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение