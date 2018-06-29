Россиян предупредили о гепатите A в США

Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита A в США

Роспотребнадзор выступил с предупреждением о вспышке гепатита А в США и призвал россиян учитывать данную информацию при планировании поездок. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Всего сообщается о 79-ти подтверждённых случаях заболевания, из которых в 58-ми пострадавшим потребовалась госпитализация», — отмечается в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в настоящее время производится поставка вакцин в поражённые районы, начата прививочная кампания.

Ранее Роспотребнадзор проинформировал о вспышке сальмонеллёза в 31 штате США, передавало ФАН.