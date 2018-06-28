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Российские либералы обратились с просьбой к Украине
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Российские либералы начали просить Украину «освободить Бабченко из плена» 

Деловая газета «Взгляд» 28 июня 2018
Фото: ТАСС
Блогер Рустем Агадамов призвал освободить журналиста Аркадия Бабченко, находящегося, по его мнению, в заложниках у Украины.
«Я призываю Украину освободить Аркадия Бабченко, который фактически удерживается в заложниках у СБУ по сфабрикованному делу о «покушении на убийство». Выражаю свою обеспокоенность за его жизнь и здоровье», — написал Агадамов в Twitter.
В понедельник журналист Олег Кашин высказывал предположение, что Бабченко на Украине взяли в «рабство», судя по рассказам о том, что тот не может выйти из дома из-за предоставленной охраны.
Ранее Бабченко пожаловался на жизнь после инсценировки его убийства на Украине.
Напомним, Бабченко считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.
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