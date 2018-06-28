Российские либералы обратились с просьбой к Украине

Российские либералы начали просить Украину «освободить Бабченко из плена»

Блогер Рустем Агадамов призвал освободить журналиста Аркадия Бабченко , находящегося, по его мнению, в заложниках у Украины

«Я призываю Украину освободить Аркадия Бабченко, который фактически удерживается в заложниках у СБУ по сфабрикованному делу о «покушении на убийство». Выражаю свою обеспокоенность за его жизнь и здоровье», — написал Агадамов в Twitter. Я призываю Украину освободить Аркадия Бабченко, который фактически удерживается в заложниках у СБУ по сфабрикованному делу о «покушении на убийство». Выражаю свою обеспокоенность за его жизнь и здоровье. https://t.co/NoTZkYcZLB— Рустем Адагамов (@adagamov) 28 June 2018

В понедельник журналист Олег Кашин высказывал предположение, что Бабченко на Украине взяли в «рабство», судя по рассказам о том, что тот не может выйти из дома из-за предоставленной охраны.

Ранее Бабченко пожаловался на жизнь после инсценировки его убийства на Украине.

Напомним, Бабченко считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.