Милонов признался, что ему не по карману отдых в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что ему не по карману отдых на российских курортах. Он заявил, что не считает нужным запрещать гражданам РФ отдыхать в Европе. «Есть страны, которые входят формально в Евросоюз, но абсолютно дружественно относятся к нам. Та же самая Греция, Кипр», — цитирует Милонова «НСН». При этом парламентарий подчеркнул, что цены на европейских курортах ниже, чем в Крыму или в Сочи «Сочи уже стал очень дорогим местом. И Сочи мне лично не по карману», — признался Милонов. По словам депутата, он «с большим уважением» относится к Крыму, но отдых на полуострове в летний период «невозможно» дорогой.