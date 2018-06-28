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Милонов признался, что ему не по карману отдых в России
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Милонов признался, что ему не по карману отдых в России 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что ему не по карману отдых на российских курортах. Он заявил, что не считает нужным запрещать гражданам РФ отдыхать в Европе.
«Есть страны, которые входят формально в Евросоюз, но абсолютно дружественно относятся к нам. Та же самая Греция, Кипр», — цитирует Милонова «НСН».
При этом парламентарий подчеркнул, что цены на европейских курортах ниже, чем в Крыму или в Сочи.
«Сочи уже стал очень дорогим местом. И Сочи мне лично не по карману», — признался Милонов.
По словам депутата, он «с большим уважением» относится к Крыму, но отдых на полуострове в летний период «невозможно» дорогой.
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