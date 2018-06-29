Первые дни июля принесут дожди и грозы

Первые дни июля принесут москвичам дожди и грозы

В предстоящие выходные дни в столичном регионе ожидаются дожди грозы, передает НСН.

Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, в субботу в Москве воздух прогреется до плюс 26-28 градусов. Местами ожидаются сильные дожди с грозами. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 метров в секунду.

В воскресенье, 1 июля, будет также жарко — от 25 до 27 градусов выше нуля.

В понедельник немного посвежеет: метеорологи прогнозируют плюс 21-26 градусов. Вероятны небольшие кратковременные дожди.