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Первые дни июля принесут дожди и грозы
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Первые дни июля принесут москвичам дожди и грозы 

Газета.Ru 29 июня 2018
Фото: ТАСС
В предстоящие выходные дни в столичном регионе ожидаются дожди грозы, передает НСН.
Об этом сообщили в Гидрометцентре России. По данным синоптиков, в субботу в Москве воздух прогреется до плюс 26-28 градусов. Местами ожидаются сильные дожди с грозами. Порывы ветра при грозе могут достигать 15-20 метров в секунду.
В воскресенье, 1 июля, будет также жарко — от 25 до 27 градусов выше нуля.
В понедельник немного посвежеет: метеорологи прогнозируют плюс 21-26 градусов. Вероятны небольшие кратковременные дожди.
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