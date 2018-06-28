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Любителей оскорблять россиянок осадили
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Любителей оскорблять россиянок осадили 

Рамблер 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Социальная сеть «ВКонтакте» вынесла предупреждение нескольким сообществам, посвященным поведению российских девушек на чемпионате мира по футболу. Об этом пишут «Ведомости».
В частности, предупреждение коснулось администраторов сообщества Buceta rosa, названного в честь видеоролика, где бразильские болельщики заставляют россиянку повторять словосочетание Buceta rosa, в переводе означающее «розовая киска» или «розовая вагина».
В группе публикуются посты о недостойном, по мнению авторов, поведении русских девушек на ЧМ, а комментарии к публикациям носят в основном оскорбительный характер.
«ВКонтакте» напомнила администраторам о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети и потребовала ужесточить модерацию контента и комментариев в группах.
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