Любителей оскорблять россиянок осадили

Социальная сеть «ВКонтакте» вынесла предупреждение нескольким сообществам, посвященным поведению российских девушек на чемпионате мира по футболу. Об этом пишут «Ведомости»

В частности, предупреждение коснулось администраторов сообщества Buceta rosa, названного в честь видеоролика, где бразильские болельщики заставляют россиянку повторять словосочетание Buceta rosa, в переводе означающее «розовая киска» или «розовая вагина».

В группе публикуются посты о недостойном, по мнению авторов, поведении русских девушек на ЧМ, а комментарии к публикациям носят в основном оскорбительный характер.

«ВКонтакте» напомнила администраторам о недопустимости оскорбительного поведения внутри соцсети и потребовала ужесточить модерацию контента и комментариев в группах.