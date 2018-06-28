Третьяковка усилила охрану

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Третьяковка усилила меры безопасности после нападения на картину Репина 

РИА Новости 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Третьяковская галерея усилила меры безопасности в связи с нападением на картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года", сообщает пресс-служба музея в четверг.
В конце мая перед закрытием Третьяковской галереи посетитель прорвался в уже пустой зал Ильи Репина и нанес по застекленному полотну "Иван Грозный и сын его Иван" несколько ударов металлической стойкой ограждения. Картине нанесены серьезные повреждения. Замоскворецкий суд Москвы санкционировал арест мужчины, испортившего картину.
"В Третьяковской галерее работают как подразделение Росгвардии, так и собственная служба безопасности. После произошедшего сотрудники этих структур работают во всех зданиях музея в усиленном режиме", — говорится в сообщении.
В музее пояснили, что в соответствии с российским законодательством произведения искусства, находящиеся в постоянных экспозициях государственных музеев и хранящиеся в их запасниках, не страхуются. Страхованию подлежат произведения, покидающие стены музеев и отправляющиеся на выставки.
При этом в пресс-службе отметили, что антивандальная пленка в музеях России и за рубежом не используется для защиты произведений искусства, так как она искажает изображение.
"В мировой музейной практике остекление материалами с антивандальными характеристиками — исключительные и единичные случаи. Главные задачи музейного экспонирования — обеспечение наиболее естественного восприятия произведений искусства и создание защиты от температурно-влажностных колебаний и ультрафиолетовых лучей. Этим задачам наиболее адекватно отвечает современное антибликовое стекло. Именно им музей планомерно остекляет экспонаты", — отмечается в сообщении.
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