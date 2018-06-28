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Загадочная смерть русской топ-модели. 10 лет спустя
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Загадочная смерть русской топ-модели. 10 лет спустя 

Газета.Ru 1 час назад
Сегодня исполнилось 10 лет со дня загадочной смерти модели русского происхождения Русланы Коршуновой, погибшей 28 июня 2008 года в Нью-Йорке при невыясненных обстоятельствах.
1/9  Сегодня исполнилось 10 лет со дня загадочной смерти модели русского происхождения Русланы Коршуновой, погибшей 28 июня 2008 года в Нью-Йорке при невыясненных обстоятельствах
Фото:
2/9  Подававшая надежды модель выпала из окна 9 этажа своей квартиры на Манхэттене, не дожив четырех дней до своего 21-летия.
Фото:
3/9  К моменту смерти Руслана Коршунова была уже вполне успешной моделью
Фото:
4/9  Она попала в модельный бизнес после того, как в 2003 году ее фотография появилась в журнале All Asia, после чего ее заметили, она подписала контракт с модельным агентством и переехала из родного Казахстана в Нью-Йорк
Фото:
5/9  К 2008 году в ее портфолио уже были рекламные кампании DKNY, BCBG, Blumarine, Clarins и других крупных брендов и съемки для журналов
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7/9  Что именно послужило причиной падения из окна, так до сих пор и не ясно
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Сегодня исполнилось 10 лет со дня загадочной смерти модели русского происхождения Русланы Коршуновой, погибшей 28 июня 2008 года в Нью-Йорке при невыясненных обстоятельствах. Подававшая надежды модель выпала из окна 9 этажа своей квартиры на Манхэттене, не дожив четырех дней до своего 21-летия. К моменту смерти Руслана Коршунова была уже вполне успешной моделью. Она попала в модельный бизнес после того, как в 2003 году ее фотография появилась в журнале All Asia, после чего ее заметили, она подписала контракт с модельным агентством и переехала из родного Казахстана в Нью-Йорк. К 2008 году в ее портфолио уже были рекламные кампании DKNY, BCBG, Blumarine, Clarins и других крупных брендов и съемки для журналов. Что именно послужило причиной падения из окна, так до сих пор и не ясно.
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