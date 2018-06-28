Загадочная смерть русской топ-модели. 10 лет спустя 

1/9 Сегодня исполнилось 10 лет со дня загадочной смерти модели русского происхождения Русланы Коршуновой, погибшей 28 июня 2008 года в Нью-Йорке при невыясненных обстоятельствах Фото: fashionmodeldirectory.com

2/9 Подававшая надежды модель выпала из окна 9 этажа своей квартиры на Манхэттене, не дожив четырех дней до своего 21-летия. Фото: fashionmodeldirectory.com

3/9 К моменту смерти Руслана Коршунова была уже вполне успешной моделью Фото: fashionmodeldirectory.com

4/9 Она попала в модельный бизнес после того, как в 2003 году ее фотография появилась в журнале All Asia, после чего ее заметили, она подписала контракт с модельным агентством и переехала из родного Казахстана в Нью-Йорк Фото: Diane Bondareff/AP

5/9 К 2008 году в ее портфолио уже были рекламные кампании DKNY, BCBG, Blumarine, Clarins и других крупных брендов и съемки для журналов Фото: fashionmodeldirectory.com

6/9 Фото: fashionmodeldirectory.com

7/9 Что именно послужило причиной падения из окна, так до сих пор и не ясно Фото: AP Television News

8/9 Фото: AP Television News