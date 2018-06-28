Москалькова осталась в недоумении от украинской коллеги

Москалькова выразила недоумение действиями украинского омбудсмена в поездке к Сенцову

"Чрезвычайное недоумение вызывают действия уполномоченного по правам человека Верховной рады Людмилы Денисовой, которая без согласования со мной или с компетентными органами России в очередной раз без уведомления попыталась пройти на территорию режимного объекта. Такие действия не могут способствовать тем мерам, которые предпринимаются по недопущению нарушения прав граждан России и Украины в рамках договоренностей президента России Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко", — написала она в своем Instagram. Вместе с тем, подчеркнула Москалькова, она сохраняет надежду на возобновление диалога на паритетных условиях посещения людей.

Российский омбудсмен уточнила, что в четверг общалась с Сенцовым более полутора часов. "Для меня было очень важно убедиться в том, что состояние здоровья Олега относительно удовлетворительное: давление, температура тела, психологическое состояние удовлетворительны", — констатировала она. Москалькова добавила, что Сенцов встретил ее стоя. По ее словам, он смотрит телевизор и два раза в день получает питательные смеси.

"Олег находится в камере, похожей на больничную палату, около 16 метров, два окна, решеток на окнах нет, открываются форточки. На самочувствие не жалуется, чувствует себя лучше", — подчеркнула она.

Ранее во вторник, несмотря на отсутствие необходимых разрешений, Денисова хотела попасть на территорию исправительной колонии "Белый медведь". Получив отказ, украинский омбудсмен подвергла критике действия российской коллеги и администрации тюрьмы.