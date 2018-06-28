Похороны Дементьева обернулись скандалом

У вдовы поэта Аллы Пугач от бессилия опускаются руки. Она находится в шоке и из-за смерти мужа, и из-за трудностей, с которыми неожиданно пришлось столкнуться.

"Зал Чайковского, в котором состоится прощание, запретил вешать баннер с портретом Дементьева на фасаде. Директор сказал, что он не музыкант и не надо баннер. А то, что его песни все поют?", — возмущена Пугач.

Она добавила, что хотела похоронить мужа на его родине в Твери , но вертолетная транспортировка тела оказалась невозможна.

Поэта можно было похоронить на Новокунцевском кладбище. Именно там, напротив могилы певца Евгения Мартынова ., покоится скончавшийся 22 года назад сын Дементьева. Место рядом с сыном Дементьеву, как пишет "Газета.ru" , обещал еще мэр Юрий Лужков , однако сейчас там находятся административные постройки.

Словом, скандал с грядущими похоронами грандиозный. До конца не ясно, будут ли открывать гроб с покойным на панихиде, позволят ли выступить друзьям с прощальными речами, приедут ли первые лица страны. Для всего нужны согласования, разрешения, допуски.