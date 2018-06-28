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Почтенный волгоградец затмил интернет-звезду
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Почтенный волгоградец затмил интернет-звезду 

Рамблер 1 час назад
Волгоградский футбольный фанат покорил интернет-пользователей. Мужчина почтенного возраста пришёл на фестиваль фанатов футбола, организованный в Волгограде в белой рубашке, белых шортах и белых джинсах. Мужчину не смутила современная музыка, он охотно танцевал на ступенях, причём двигался очень активно и в такт. Возраст не помешал пенсионеру влиться в праздничную толпу, напротив, его танец пришёлся по вкусу другим участникам торжества. Многие пользователи Сети отметили, что житель Волгограда танцует не хуже, чем известный танцующий миллионер Джанлука Вакки.
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