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Оскорбивший россиянок журналист оправдался за «шлюх»
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Оскорбивший россиянок журналист оправдался за «шлюх» 

Рамблер 2 часа назад
Стыдящийся россиянок писатель Платон Беседин заявил в интервью порталу Life, что был неправильно понят.
Накануне «Московский комсомолец» опубликовал колонку Беседина, озаглавленную «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну», в которой тот заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года дал понять, что среди русских женщин немало «продажных» и «паршивых овец», что «было, в общем-то, всегда».
Порталу он объяснил, что писал вовсе не о россиянках, занимающихся сексом с иностранцами.
«Это текст о том, как создается матрица, в которой людей учат продавать себя», — подчеркнул он.
По словам Беседина, в своей колонке он рассуждал о «разных видах шлюх», например, политических, а интимные отношения русских женщин с гостями мундиаля — лишь «повод поговорить о порочных трендах».
«Большинство русских девушек — абсолютно нормальные люди», — уверен он.
Однако убежден писатель и в том, что сейчас «окучивание иностранцев» и тому подобное поощряется, например, на телевидении с его «сплошным "Домом 2" и Шурыгиной».
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