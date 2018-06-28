Оскорбивший россиянок журналист оправдался за «шлюх»

Стыдящийся россиянок писатель Платон Беседин заявил в интервью порталу Life, что был неправильно понят.

Накануне « Московский комсомолец » опубликовал колонку Беседина, озаглавленную «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну», в которой тот заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года дал понять, что среди русских женщин немало «продажных» и «паршивых овец», что «было, в общем-то, всегда».

Порталу он объяснил, что писал вовсе не о россиянках, занимающихся сексом с иностранцами.

«Это текст о том, как создается матрица, в которой людей учат продавать себя», — подчеркнул он.

По словам Беседина, в своей колонке он рассуждал о «разных видах шлюх», например, политических, а интимные отношения русских женщин с гостями мундиаля — лишь «повод поговорить о порочных трендах».

«Большинство русских девушек — абсолютно нормальные люди», — уверен он.

Однако убежден писатель и в том, что сейчас «окучивание иностранцев» и тому подобное поощряется, например, на телевидении с его «сплошным "Домом 2" и Шурыгиной».