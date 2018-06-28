На Центральную Россию обрушатся ливни с градом 

На выходных в большей части регионов ЦФО жара сменится грозами с сильным ветром и обильными дождями. Гидрометцентр России опубликовал на своем сайте штормовое предупреждение.
— В связи с выходом на Центральный федеральный округ южного циклона и под влиянием холодного атмосферного фронта 30 июня в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Московской, Орловской, Смоленской и Тверской областях ожидаются дожди — местами сильные — грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами шквалы до 22 м/с. В воскресенье те же атмосферные неприятности следует ждать в Калужской, Костромской, Московской, Тверской, Смоленской и Ярославской областях, — предупредили синоптики.
В Москве и Подмосковье на выходных ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами сильные, при грозах скорость ветра составит до 15-20 метров в секунду.