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Гидрометцентр подтвердил изменение климата на cевере
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В Гидрометцентре подтвердили изменение климата на Севере России 

Российская Газета 28 июня 2018
Фото: РИА Новости
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в северных регионах России происходит изменение климата, однако к катастрофическим последствиям это не приведет. Тем не менее, быть готовым и адаптироваться к таким изменениям необходимо.
Напомним, что накануне журнал Nature Climate Change опубликовал исследование норвежских ученых из Института морских исследований, которые зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в северной части Баренцева моря. В статье, в частности, говорится, что у северной части Баренцева моря теряются признаки арктического моря и в перспективе она может стать частью атлантической климатической системы. А это, в свою очередь, может привести к гибели местной флоры и фауны.
"В полярной зоне быстрее происходит изменение градиентов, — рассказывает Роман Вильфанд. — Иными словами изменяется температура воздуха и воды между полярными и тропическими регионами. Из-за этого вода в полярных морях становится теплее. К тому же происходит замедление северо-атлантического течения — Гольфстрима. Из-за этого рыбы и морские животные, которые привыкли обитать в холодных водах, начнут уходить туда, где еще сохраняется привычная им среда обитания. Может потеряться биоразнообразие Баренцева моря. Возможна и деградация почв по берегам Северного ледовитого океана, что, в свою очередь, может привести к разрушению портовых и прибрежных построек. Но процессов этих бояться не стоит. Нужно быть к ним готовым".
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