Гидрометцентр подтвердил изменение климата на cевере

В Гидрометцентре подтвердили изменение климата на Севере России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд считает, что в северных регионах России происходит изменение климата, однако к катастрофическим последствиям это не приведет. Тем не менее, быть готовым и адаптироваться к таким изменениям необходимо.

Напомним, что накануне журнал Nature Climate Change опубликовал исследование норвежских ученых из Института морских исследований, которые зафиксировали резкие и быстрые изменения климата в северной части Баренцева моря. В статье, в частности, говорится, что у северной части Баренцева моря теряются признаки арктического моря и в перспективе она может стать частью атлантической климатической системы. А это, в свою очередь, может привести к гибели местной флоры и фауны.